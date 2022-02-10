Україна через COVID-19 не вийде на старт у командному турнірі з фристайлу на Олімпіаді-2022
10 лютого 2022 , 09:12Читать новость на русском
Джерело:"Суспільне Спорт"
Збірна України не виступить у командному змаганні з фристайлу на Олімпіаді-2022 у Пекіні. Українці стали однією з 8 команд, які досягли права стартувати в командному турнірі, але в результаті не заявилися на нього.
У фристайлі Україну представляють Олександр Абраменко, Дмитро Котовський, Олександр Окіпнюк, Анастасія Новосад та Ольга Полюк. Вони мали змагатися у трьох турнірах у Пекіні: командному, а також чоловічому і жіночому.
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За інформацією джерела, Україна не буде представлена у командному турнірі через позитивні тести на COVID-19 у Котовського, Окіпнюка та Новосад.
Що відомо про фристайл на Олімпіаді
- Водночас зняття України з командного турніру не означає, що лижні акробати пропустять і наступні жіночі та чоловічі змагання. Але для цього представники України мають підійти до турнірів, не маючи позитивних тестів на коронавірус.
- Україна стала однією з восьми збірних, що виборола право змагатися на Олімпіаді-2022 в командному турнірі з лижної акробатики.
- Крім України, на старт не вийде збірна Казахстану. Загалом у старт-листі на командний турнір лише шість команд – Білорусь, Канада, ОКР, Швейцарія, США, Китай.