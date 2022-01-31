Чи зламається казахстанська оборона у матчі з Україною: прогноз на Євро-2022 з футзалу

Збірна України 31 січня зіграє проти Казахстану у боротьбі за путівку у півфінал Євро-2022 з футзалу. "Синьо-жовті" мають непогані шанси пройти стадію 1/4 фіналу.

Битва за півфінал

Підопічні Олександра Косенка пробились у плей-офф завдяки перемозі Сербії над Нідерландами (3:2). Українці ж свій останній матч у групі прикро програли чемпіону Європи та світу Португалії (1:0).

Варте уваги Україна може зіграти проти Росії за місце у фіналі Євро-2022 з футзалу

Навіть поразка дозволила "синьо-жовтим" посісти друге місце у групі "А", яке дозволило пройти у чвертьфінал Євро-2022. Перемога над Казахстаном може стати історичною. З 2010 року українці ще жодного разу не пробивались у півфінал чемпіонату Європи.

Казахстанці у третьому турі розгромили Італію з рахунком 4:1. Майбутній суперник України вийшов у плей-офф з першого місця групи "В".

Українська збірна завершила груповий раунд із однією перемогою над Сербією (1:6) та двома поразками – від Нідерландів (3:2) та португальців (1:0).

Натомість казахи стартували на чемпіонаті Європи мировою зі Словенією (4:4) та здобули дві звитяги – над фінами (2:6) та італійцями (4:1).

Історія протистоянь

Суперником України у чвертьфіналі стане Казахстан. В історії протистоянь ці збірні раніше зустрічались лише одного разу. Було це ще у 2018 році, коли команди розписали мирову 1:1.

Україна та Казахстан повинні були провести два контрольні поєдинки напередодні старту Євро-2022. Але опонент "синьо-жовтих" не зміг прилетіти через надзвичайно гостру ситуацію у їх країні.

Переможець цього поєдинку у півфіналі зійдеться з тріумфатором матчу Росія – Грузія. Цей півфінал відбудеться 1 лютого о 18:00.

Прогноз від Favbet

Букмекерська компанія віддає перевагу Казахстану. Саме звитяга казахів оцінена краще – 1,70. У перемогу підопічних Косенка вірять значно менше – 3,50. Мирова в основний час теж не буде виключенням – 5.

Прохід у півфінал: Казахстан – 1,47, Україна – 2,55.

Швидше за все, що у першому таймі фанати побачать більше двох голів – 1,68. А за цілий матч буде забито понад 4,5 м'ячі – 1,60.

Індивідуальний тотал України буде менше двох голів: ні – 1,98, так – 1,73.

Матч 1/4 фіналу Євро-2022 Казахстан – Україна відбудеться 31 січня. Стартовий свисток судді пролунає о 21:00.