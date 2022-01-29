Україна доволі драматично вийшла в плей-офф Євро-2022. У вирішальному матчі в групі наша команда поступилася Португалії. Але вдалося прости в наступний раунд завдяки сербам, які програвали 0:2, але виграли у Нідерландів. Тож за додатковими показниками далі пройшли саме українці.

Детальніше Україна прикро програла Португалії, але вийшла у плей-офф Євро-2022 з футзалу

Тепер у чвертьфіналі наша команда зіграє проти переможця групи B – Казахстану. Поєдинок пройде в Амстердамі 31 січня.

Потенційним суперником збірної України у півфіналі може стати Росія. Ця команда вже гарантувала собі місце у чвертьфіналі. Однак її суперник на цій стадії турніру ще не визначився.

Якщо ж Україна та Росія виграють свої матчі у чвертьфіналі, то вони зіграють між собою 4 лютого.

При цьому збірні України ат Росії могли ще раніше зіграти на турнірі. Під час жеребкування обидві команди потрапили в одну групу. Але після втручання УЄФА їх таки розвели по різних квартетах. Однак вже на стадії плей-офф УЄФА не може втручатися у те, хто з ким зіграє.