Україна – Мальта: онлайн-трансляція матчу відбору на Євро-2024

Збірна України з футболу в понеділок, 19 червня, проведе черговий матч кваліфікації на чемпіонат Європи 2024 року Суперником українців буде збірна Мальти. Онлайн-трансляція матчу Україна – Мальта буде доступна на сайті 24 Каналу.

Матч проти збірної Мальти стане третім для українців у відборі на Євро-2024. До цього наша команда зіграла проти Англії на виїзді, де поступилася 2:0, а після цього здобула вольову перемогу у матчі проти Північної Македонії на виїзді – 2:3.

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Відтак до матчу проти Мальти збірна України підходить з трьома очками в активі після двох зіграних матчів. Стільки ж мають ще два конкуренти "синьо-жовтих" – Італія та Північна Македонія. Лідирує в групі Англія, яка вже провела три матчі, в кожному з яких здобувши перемогу. На Євро-2024 напряму вийдуть дві найкращі збірні з групи.

Натомість збірна Мальти – аутсайдер групи, програвши всі три матчі із загальним рахунком 1:8.

Збірна України вже грала свого часу проти Мальти – в червні 2017 року команди провели товариський матч, який дещо неочікувано закінчився перемогою Мальти.

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Матч проти збірної Мальти буде першим "домашнім" для збірної України в цьому відборі. Але через війну УЄФА не дозволяє проводити міжнародні матчі на території України. Відтак матч Україна – Мальта відбудеться у словацькому місті Трнава на стадіоні імені Антона Малатинського.

Матч Україна – Мальта розпочнеться о 19:00 за київським часом.

Трансляція матчу Україна – Мальта доступна на місцевих телеканалах Суспільно (наприклад Суспільне Київ, Суспільне Полтава чи Суспільне Львів). Однак виключно у цифровому ефірі T2, кабельних мережах та IPTV. Онлайн-трансляція матчу Україна – Мальта в інтернеті буде доступна лише на стримінговому сервісі Megogo за підпискою.

Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Україна – Мальта. Вона буде доступна в цій новині.