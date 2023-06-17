Україна – Мальта: де дивитися матч відбору на Євро-2024

Збірна України з футболу третій матч відбору на Євро-2024 проведе проти збірної Мальти. Цей матч відбудеться в понеділок, 19 червня.

Збірна України з футболу потрапила у групу C у відборі на Євро-2024. Суперниками українців стали збірні Англії, Італії, Північної Македонії та Мальти. Саме проти Мальти українці проведуть матч 19 червня.

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Матч проти Мальти стане третім для українців у відборі. В першій грі 26 березня наша команда на виїзді поступилася Англії з рахунком 2:0. А 16 червня була близька до поразки й в матчі проти Північної Македонії на виїзді, коли після першого тайм поступалася з рахунком 2:0. Але в другому таймі українці тричі відзначилися у воротах суперника та перемогли з рахунком 2:3.

Матч проти Мальти буде формально "домашнім" для збірної України. Але через війну УЄФА не дозволяє проводити міжнародні матчі на території України. Відтак матч Україна – Мальта відбудеться у словацькому місті Трнава на стадіоні імені Антона Малатинського. Матч Україна – Мальта розпочнеться о 19:00 за київським часом.

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Хто покаже матч Україна – Мальта

Усі матчі збірної України з футболу у відборі на Євро-2024 транслюватимуться на місцевих телеканалах Суспільного та медіасервісі Megogo. Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію матчу між Україною та Мальтою.

Пряма трансляція матчу Україна – Мальта буде доступною на місцевих телеканалах Суспільного. Наприклад, Суспільне Полтава чи Суспільне Львів. Дивитися матч Україна – Мальта можна буде виключно у цифровому ефірі T2, кабельних мережах та IPTV.

Натомість дивитися онлайн матч Україна – Мальта можна буде лише на медіасервісі Megogo за відповідною підпискою. В онлайн-трансляції регіональних телеканалів Суспільного показу матчу не буде.

На сайті 24 Каналу буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу Україна – Мальта. Також будуть опубліковані відео голів матчу та огляд гри.