Україна – лідер медального заліку Паралімпіади-2022 після першого дня змагань

У китайському Пекіні з 4-го по 13 березня 2022 року відбуваються ХІІІ зимові Паралімпійські ігри. Медальний залік – на сайті Спорт24.

У перший день зимової Паралімпіади-2022 українські спортсмени виграли відразу сім медалей, три з яких – "золоті". Україна очолила медальний залік за підсумками першого змагального дня, повідомляє 24 канал.

До слова Українці Вовчинський та Лук'яненко здобули два "золота" Паралімпіади-2022

Всі медалі були здобуті в парабіатлоні, де відбулися спринтерські гонки серед спортсменів сидячи, стоячи і з порушенням зору.

Медалі українців:

Григорій Вовчинський – "золото"

Віталій Лук'яненко – "золото"

Оксана Шишкова – "золото"

Тарас Радь – "срібло"

Людмила Ляшенко – "срібло"

Олександр Казік – "срібло"

Дмитро Суярко – "бронза"

Медальний залік Паралімпіади-2022

Усього Україна на Паралімпіаду-2022 здобула 20 ліцензій, представляють команду 29 атлетів – 20 спортсменів-паралімпійців та 9 спортсменів-гайдів. Змагатися українці будуть у двох видах спорту – біатлоні та лижних перегонах.

Паралімпійські ігри у Пекіні проходять з 4-го по 13 березня. Усього на Паралімпіаді-2022 буде розіграно 78 комплектів нагород.