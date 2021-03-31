Україна – Казахстан: стартові склади на матч відбору до ЧС-2022

Збірна України 31 березня зіграє з Казахстаном у третьому матчі відбору на чемпіонат світу 2022 року. Команди оголосили стартові склади на поєдинок.

Після прикрої нічиєї з Фінляндією (1:1) українським футболістам потрібно обов'язково реабілітовуватися перед уболівальниками. Можливо, тому головний тренер "синьо-жовтих" виставив яскраво виражений атакувальний склад.

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Україна – Казахстан: стартові склади

Україна: Трубін, Караваєв, Кривцов, Матвієнко, Міхайличенко, Сидорчук, Маліновський, Шапаренко, Зінченко, Яремчук, Мораес.

Казахстан: Покатілов, Досмагамбетов, Аліп, Малий, Марочкин, Мужиков, Нургалієв, Тагиберген, Абикен, Валіуллін, Аймбетов.

Збірна України діятиме за схемою 4-4-2 із крайніми захисниками Міхайличенком з Андерлехта і Караваєвим із Динамо. При цьому попереду гратимуть два форварди – Яремчук з Гента і Мораес із Шахтаря. Крім того, у стартовому складі дебютує воротар "гірників" Трубін.