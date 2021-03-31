Сборная Украины 31 марта сыграет с Казахстаном в третьем матче отбора на чемпионат мира 2022 года. Команды объявили стартовые составы на поединок.

После досадной ничьей с Финляндией (1:1) украинским футболистам нужно обязательно реабилитироваться перед болельщиками. Возможно, поэтому главный тренер "сине-желтых" выставил ярко выраженный атакующий состав.

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Украина – Казахстан: стартовые составы

Украина: Трубин, Караваев, Кривцов, Матвиенко, Михайличенко, Сидорчук, Малиновский, Шапаренко, Зинченко, Яремчук, Мораес.

Казахстан: Покатилов, Досмагамбетов, Алип, Малый, Марочкин, Мужиков, Нургалиев, Тагиберген, Абыкен, Валиуллин, Аймбетов.

Сборная Украины будет действовать по схеме 4-4-2 с крайними защитниками Михайличенко с Андерлехтом и Караваевым из Динамо. При этом впереди будут играть два форварда – Яремчук из Гента и Мораес из Шахтера. Кроме того, в стартовом составе дебютирует вратарь "горняков" Трубин.