Україна – Казахстан: онлайн трансляція матчу відбору на ЧС-2022

Збірна України з футболу у середу, 31 березня, зустрінеться з Казахстаном у рамках відбору на чемпіонат світу-2022. Текстову онлайн трансляцію матчу відбору на ЧС-2022 проведе Спорт 24.

Збірна України стартувала у відборі на ЧС-2022 матчем проти Франції, який завершився нічиєю (1:1). На жаль, успіх у першій грі футболісти нашої команди не змогли розвинути.

До слова Час на першу перемогу у відборі: анонс матчу Україна – Казахстан

У другому поєдинку команда Андрія Шевченка несподівано втратила очки у протистоянні з Фінляндією (1:1). Таким чином, у поєдинку проти Казахстану від України чекають тільки перемоги.

Шляхи України та Казахстану перетиналися 4 рази. Команди зустрічалися у рамках відбору на ЧС-2006 та ЧС-2010. Усі чотири поєдинки виграла Україна із загальним результатом 9:3.

Україна – Казахстан: текстова онлайн-трансляція матчу



Календар матчів збірної України у відборі на ЧС-2022 / Ілюстрація 24 каналу