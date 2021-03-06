Кубок Девіса: Ізраїль вийшов вперед у матчі з Україною

6 березня 2021 , 14:52
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Джерело:

24 канал

У суботу, 6 березня, парний матч відкрив другий ігровий день Кубку Девіса у протистоянні України та Ізраїля. На цей матч були заявлені Сергій Стаховський і Денис Молчанов.

На жаль, українці програли Йонатану Ерліху і Даніелю Цукерману – 4:6, 6:4, 3:6. Таким чином, рахунок в матчі став 2:1 на користь Ізраїлю.

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Україна – Ізраїль 1:2

Днем раніше, 5 березня, відбулися два матчі

протистояння Україна – Ізраїль. Ілля Марченко здобув перемогу над Даніелем Цукерманом, а Сергій Стаховський поступився Едану Лешему.

Розклад матчів другого ігрового дня

  • Сергій Стаховський/Денис Молчанов – Йонатан Ерліх/Даніель Цукерман 4:6, 6:4, 3:6
  • Ілля Марченко – Едан Лешем
  • Сергій Стаховський – Даніель Цукерман