Відкрито продаж квитків на матч Україна – Італія: як потрапити на доленосну гру відбору на Євро

31 жовтня 2023, 23:08
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Джерело:

УАФ

УАФ розповіла про правила придбання тікетів на зустріч у Леверкузені. Саме там команда Реброва змушена прийняти чемпіонів Європи через війну в нашій країні.

Збірна України проведе у листопаді вирішальний матч у відборі на чемпіонат Європи-2024. Команда Сергія Реброва у заключному матчі кваліфікації протистоятиме Італії.

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Як купити квитки на матч Україна – Італія

Через війну наша збірна не може прийняти суперника на своїй території. Тому гра із прямим конкурентом за вихід на Євро пройде 20 числа у Леверкузені на стадіоні Баєра "БайАрена".

Тим часом, УАФ оголосила про старт продажу квитків на матч Україна – Італія. Пройде він у три етапи. З 31 жовтня по 2 листопада на сайті MTicket придбати перепустки зможуть лише українські вболівальники із криптогаманцями.

Після 2 листопада фанатам з України будуть доступні й інші способи оплати, наприклад банківською карткою. А вже з 8 числа будь-хто із бажаючих зможе придбати квитки, в тому числі на платформі BayArena, яка належить Баєру.

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Вартість квитків стартує від 15 євро (близько 570 гривень), а у VIP-зону, де буде доступ до ресторану з харчуванням, перепустка коштуватиме 290 євро (трохи більше 11 тисяч гривень). Один вболівальник може придбати не більше 4-х тікетів.

Україна у кваліфікації Євро-2024

  • Нагадаємо, що Україна посідає друге місце у кваліфікаційній групі С, поступаючись Англії, яка вже де-юре вийшла на Євро
  • Італія ж відстає від "синьо-жовтих" на три бали, але ще має в запасі домашню гру проти Північної Македонії (17 листопада)
  • Якщо "Скуадра Адзура" переможе балканців, то порівняється за балами з українцями перед вирішальною битвою
  • У такому випадку команді Реброва потрібна буде лише перемога
  • Втрата очок від Італії у матчі з македонцями дозволить Україні вийти на Євро в разі нічиєї
  • Матч Україна – Італія розпочнеться 20 листопада о 21:45 за київським часом
Автор: Анатолій Дерека