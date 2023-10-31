Відкрито продаж квитків на матч Україна – Італія: як потрапити на доленосну гру відбору на Євро

УАФ розповіла про правила придбання тікетів на зустріч у Леверкузені. Саме там команда Реброва змушена прийняти чемпіонів Європи через війну в нашій країні.

Збірна України проведе у листопаді вирішальний матч у відборі на чемпіонат Європи-2024. Команда Сергія Реброва у заключному матчі кваліфікації протистоятиме Італії.

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Як купити квитки на матч Україна – Італія

Через війну наша збірна не може прийняти суперника на своїй території. Тому гра із прямим конкурентом за вихід на Євро пройде 20 числа у Леверкузені на стадіоні Баєра "БайАрена".

Тим часом, УАФ оголосила про старт продажу квитків на матч Україна – Італія. Пройде він у три етапи. З 31 жовтня по 2 листопада на сайті MTicket придбати перепустки зможуть лише українські вболівальники із криптогаманцями.

Після 2 листопада фанатам з України будуть доступні й інші способи оплати, наприклад банківською карткою. А вже з 8 числа будь-хто із бажаючих зможе придбати квитки, в тому числі на платформі BayArena, яка належить Баєру.

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Вартість квитків стартує від 15 євро (близько 570 гривень), а у VIP-зону, де буде доступ до ресторану з харчуванням, перепустка коштуватиме 290 євро (трохи більше 11 тисяч гривень). Один вболівальник може придбати не більше 4-х тікетів.

Україна у кваліфікації Євро-2024