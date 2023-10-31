Збірна України проведе у листопаді вирішальний матч у відборі на чемпіонат Європи-2024. Команда Сергія Реброва у заключному матчі кваліфікації протистоятиме Італії.
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Як купити квитки на матч Україна – Італія
Через війну наша збірна не може прийняти суперника на своїй території. Тому гра із прямим конкурентом за вихід на Євро пройде 20 числа у Леверкузені на стадіоні Баєра "БайАрена".
Тим часом, УАФ оголосила про старт продажу квитків на матч Україна – Італія. Пройде він у три етапи. З 31 жовтня по 2 листопада на сайті MTicket придбати перепустки зможуть лише українські вболівальники із криптогаманцями.
Після 2 листопада фанатам з України будуть доступні й інші способи оплати, наприклад банківською карткою. А вже з 8 числа будь-хто із бажаючих зможе придбати квитки, в тому числі на платформі BayArena, яка належить Баєру.
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Вартість квитків стартує від 15 євро (близько 570 гривень), а у VIP-зону, де буде доступ до ресторану з харчуванням, перепустка коштуватиме 290 євро (трохи більше 11 тисяч гривень). Один вболівальник може придбати не більше 4-х тікетів.
Україна у кваліфікації Євро-2024
- Нагадаємо, що Україна посідає друге місце у кваліфікаційній групі С, поступаючись Англії, яка вже де-юре вийшла на Євро
- Італія ж відстає від "синьо-жовтих" на три бали, але ще має в запасі домашню гру проти Північної Македонії (17 листопада)
- Якщо "Скуадра Адзура" переможе балканців, то порівняється за балами з українцями перед вирішальною битвою
- У такому випадку команді Реброва потрібна буде лише перемога
- Втрата очок від Італії у матчі з македонцями дозволить Україні вийти на Євро в разі нічиєї
- Матч Україна – Італія розпочнеться 20 листопада о 21:45 за київським часом