Нокаут Росії та неприємна тенденція: як Україна грала лобові матчі відборів в останньому турі

Перед "синьо-жовтим" вже кілька разів поставало завдання обіграти прямого конкурента у фінальному турі кваліфікації. Поки що ж українці жодного разу цього не зробили.

Збірна України готується провести вирішальний матч у боротьбі за вихід на Євро-2024. Команда Сергія Реброва у лобовій зустрічі зійдеться проти Італії. Пряма путівка на чемпіонат дістанеться лише одній з команд.

Слідкуйте з нами Україна – Італія: онлайн-трансляція вирішального матчу відбору на Євро-2024

Україну влаштує лише перемога, тоді як італійці задовольняться і нічиєю. Це буде четвертий випадок, коли збірна України вирішуватиме долю свою долю в останньому матчі проти прямого конкурента. 24 канал згадує, як це було раніше.

ЄВРО-2000

Положення перед останнім туром:

Україна – 19 Росія – 18 Франція – 18

Останній тур:

Росія – Україна 1:1 (Карпін, 75 – Шевченко, 88)

(Карпін, 75 – Шевченко, 88) Франція – Ісландія 3:2 (Дадасон, 17 (автогол), Джоркаефф, 38, Трезеге, 71 – Сверрісон, 47, Гуннарссон, 56)

Мабуть, найбільш інтригуючий та пам'ятний відбір для нашої команди. Перед останнім туром підопічні Сабо випереджали росіян і французів на одне очко та зустрічались із майбутніми агресорами у Москві. Паралельно Франція приймала ісландців.

У України було три варіанти перед грою. Перемога гарантувала би нам пряме потрапляння на Євро, нічия – як мінімум участь у плей-офф (пряме потрапляння можливе було лише при осічці Франції), тоді як поразка могла взагалі завершити нашу кваліфікацію.

Гра у Москві давалась важко, а після пропущеного голу від Карпіна наша команда опинилась на волосині від вильоту. Втім Україна показала зуби наприкінці матчу завдяки закрученому удару Шевченка та фейлу від кіпера росіян Філімонова.

Відеоогляд матчу Росія – Україна:

Вирвати перемогу у нашої команди вже не було сил, тоді як Франція з горем навпіл свою зустріч виграла. Нічия частково вирішила наше завдання. Україна відправиласьу плей-офф, але там прикро поступилась Словенії (1:2, 1:1).

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ЄВРО-2004

Положення перед двома останніми турами:

Греція – 15 (7 матчів) Іспанія – 11 (6 матчів) Україна – 10 (7 матчів)

Передостанній та останній тури:

Іспанія – Україна 2:1 (Рауль, 59, 71 – Шевченко, 84)

(Рауль, 59, 71 – Шевченко, 84) Вірменія – Іспанія 0:4 (Валерон, 7, Рауль, 76, Реєс, 87, 90)

У кваліфікації на Євро-2004 в нашій групі було 5 команд, тому кожен із турів якась збірна пропускала. Так вийшло, що Україна не грала в останній матчдей, тому фінальною грою нашої команди був матч передостаннього туру на полі Іспанії.

Греки тоді вже завоювали путівку на своє чемпіонське Євро, а Україна плекала надії зачепитись за плей-офф. Перед очною битвою із "фурією рохою" підопічні Буряка відставали на один бал. Нашій команді треба було обов'язково перемагати та сподіватися, що в останньому турі іспанці не виграють у Вірменії.

Втім піренейці показали свій клас та майже не дали нашій команді шансу. Дубль Рауля дозволив іспанцям переграти нашу команду та ще за тур до фінішу гарантувати собі другу сходинку. Там вони через плей-офф (2:1 та 3:0 проти Норвегії) і потрапили на Євро.

Відеоогляд матчу Іспанія – Україна:

ЧС-2018

Положення перед двома останніми турами:

Ісландія – 19 Хорватія – 17 Україна – 17

Передостанній та останній тури:

Україна – Хорватія 0:2 (Крамарич, 62, 70)

(Крамарич, 62, 70) Ісландія – Косово 2:0 (Сігурдссон, 40, Гудмундссон, 68)

У відборі на Мундіаль в Росії Україна явно не показувала свій максимум, тому і виникають питання щодо вмотивованості нашої команди у тій кваліфікації. Хай там як. але підопічні Шевченка до останнього туру претендували як на плей-офф, так на прямий вихід.

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Втім для потрапляння кудись треба було у лобовій грі на "Олімпійському" переграти Хорватію. За доволі невиразної гри з боку обох команд гості змогли вирвати перемогу завдяки дублю Крамарича після перерви. "Картаті" таки вийшли у плей-офф, де залишили за бортом греків (4:1, 0:0), а на самому Мундіалі дійшли аж до фіналу.

Таким чином, Україна досі не виграла жодної лобової зустрічі у відборах на ЧС та Євро. Єдина нічия подарувала нашій команді путівку у плей-офф, але вона нею не скористалась. Сподіваємось, що грою з Італією ця чорна смуга завершиться.

Відеоогляд матчу Україна – Хорватія: