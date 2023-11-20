Стартовий склад збірної України на вирішальну битву відбору Євро-2024 проти Італії
Сергій Ребров визначився з основою на матч проти Італії. Переможець двобою у Леверкузені отримає пряму путівку на Євро-2024.
У понеділок, 20 листопада, збірна України проведе свій останній матч відбору на Євро-2024. Команда Сергія Реброва у Леверкузені протистоятиме збірній Італії, пише 24 канал.
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Хто вийде в основі
Напередодні зустрічі головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров визначився зі стартовим складам. З перших хвилин на поле вийдуть Анатолій Трубін, Віктор Циганков та Артем Довбик.СТАРТОВИЙ СКЛАД УКРАЇНИ: Трубін – Конопля, Забарний, Сваток, Миколенко – Степаненко, Судаков, Зінченко – Циганков, Довбик, Мудрик.
Стартовий склад збірної України / УАФ
Нагадаємо, що збірна України вже гарантувала місце в плей-оф завдяки рейтингу в Лізі націй. Проте щоб здобути пряму путівку на Євро-2024 потрібно перемагати Італію в очній зустрічі. Обидві збірні мають по 13 очок після 7 матчів. Проте "скуадра адзурра" випереджає "синьо-жовтих" завдяки кращій різниці м'ячів. У цьому поєдинку підопічних Спаллетті цілком влаштує навіть нічия.Важливо! Матч Україна – Італія відбудеться на стадіоні "БайАрена" у Леверкузені. Стартовий свисток арбітра пролунає о 21:45 за київським часом.