У понеділок, 20 листопада, збірна України проведе свій останній матч відбору на Євро-2024. Команда Сергія Реброва у Леверкузені протистоятиме збірній Італії, пише 24 канал.

До теми Україна – Італія: онлайн-трансляція вирішального матчу відбору на Євро-2024

Хто вийде в основі

Напередодні зустрічі головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров визначився зі стартовим складам. З перших хвилин на поле вийдуть Анатолій Трубін, Віктор Циганков та Артем Довбик.

СТАРТОВИЙ СКЛАД УКРАЇНИ: Трубін – Конопля, Забарний, Сваток, Миколенко – Степаненко, Судаков, Зінченко – Циганков, Довбик, Мудрик.

Стартовий склад збірної України / УАФ

Нагадаємо, що збірна України вже гарантувала місце в плей-оф завдяки рейтингу в Лізі націй. Проте щоб здобути пряму путівку на Євро-2024 потрібно перемагати Італію в очній зустрічі. Обидві збірні мають по 13 очок після 7 матчів. Проте "скуадра адзурра" випереджає "синьо-жовтих" завдяки кращій різниці м'ячів. У цьому поєдинку підопічних Спаллетті цілком влаштує навіть нічия.

Важливо! Матч Україна – Італія відбудеться на стадіоні "БайАрена" у Леверкузені. Стартовий свисток арбітра пролунає о 21:45 за київським часом.