В понедельник, 20 ноября, сборная Украины проведет последний матч отбора на Евро-2024. Команда Сергея Реброва в Леверкузене будет противостоять сборной Италии. 24 канал.
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Кто выйдет в основе
В преддверии встречи главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров определился со стартовым составом. С первых минут на поле выйдут Анатолий Трубин, Виктор Цыганков и Артем Довбык.
Стартовый состав сборной Украины / УАФ
Напомним, что сборная Украины уже гарантировала место в плей-офф благодаря рейтингу в Лиге наций. Однако, чтобы получить прямую путевку на Евро-2024, нужно побеждать Италию в очной встрече. Обе сборные имеют по 13 очков после 7 матчей. Однако "скуадра адзурра" опережает "сине-желтых" благодаря лучшей разнице мячей. В этом поединке подопечных Спаллетти вполне устроит даже ничья.