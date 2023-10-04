Чемпіони світу не по зубах: збірна України з волейболу поступилася у відборі до ОІ-2024 – відео
У вівторок, 3 жовтня, збірна України зіграла черговий матч у бразильському Ріо-де-Жанейро, де розігруються путівки на Олімпіаду-2024 у Парижі. Суперником нашої команди стали чинні чемпіони світу.
Італія – Україна 3:0 (25:23, 25:16, 25:16)
Збірна України з волейболу продовжує виступи на олімпійському відборі серед чоловіків. Команда Угіса Крастіньша провела свій третій матч та зазнала другої поразки, пише 24 канал.
До теми Є перший тріумф: збірна України з волейболу розбила Іран у другій грі кваліфікації на Олімпіаду
Після поразки від Куби та перемоги над Іраном, суперником "синьо-жовтих" став чинний чемпіон світу Італія, яка у стартових двох матчах здобула перемоги над Чехією та Катаром і очолювала таблицю з максимальною кількістю залікових пунктів.
На жаль, в очній зустрічі з Україною фаворит підтвердив свій статус. У першому сеті "синьо-жовті" змогли нав'язати боротьбу та підходили до вирішального етапу партії з рахунком 22:22, але італійці залишили кінцівку за собою, як підсумок – 25:23.
У другому сеті перша половина також була конкурентною, але після рахунку 11:11 команда Де Джорджі зробила ривок та забрала партію без шансів для України 25:16, згодом повторивши цей рахунок і у третьому сеті.
Після такого результату Україна опустилася на шосте місце в турнірній таблиці групи А, до ОІ-2024 виходять команди, які посядуть перші два місця.
Турнірна таблиця після 3 турів
- Італія – 9 очок (різниця за сетами 9:1)
- Німеччина – 9 (9:3)
- Куба – 6 (7:3)
- Бразилія – 5 (7:5)
- Іран – 3 (4:7)
- Україна — 3 (3:6)
- Чехія – 1 (3:9)
- Катар – 0 (1:9)
Дивіться відеоогляд матчу Італія – Україна