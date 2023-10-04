Чемпіони світу не по зубах: збірна України з волейболу поступилася у відборі до ОІ-2024 – відео

У вівторок, 3 жовтня, збірна України зіграла черговий матч у бразильському Ріо-де-Жанейро, де розігруються путівки на Олімпіаду-2024 у Парижі. Суперником нашої команди стали чинні чемпіони світу.

Італія – Україна 3:0 (25:23, 25:16, 25:16)

Збірна України з волейболу продовжує виступи на олімпійському відборі серед чоловіків. Команда Угіса Крастіньша провела свій третій матч та зазнала другої поразки, пише 24 канал.

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Після поразки від Куби та перемоги над Іраном, суперником "синьо-жовтих" став чинний чемпіон світу Італія, яка у стартових двох матчах здобула перемоги над Чехією та Катаром і очолювала таблицю з максимальною кількістю залікових пунктів.

На жаль, в очній зустрічі з Україною фаворит підтвердив свій статус. У першому сеті "синьо-жовті" змогли нав'язати боротьбу та підходили до вирішального етапу партії з рахунком 22:22, але італійці залишили кінцівку за собою, як підсумок – 25:23.

У другому сеті перша половина також була конкурентною, але після рахунку 11:11 команда Де Джорджі зробила ривок та забрала партію без шансів для України 25:16, згодом повторивши цей рахунок і у третьому сеті.

Після такого результату Україна опустилася на шосте місце в турнірній таблиці групи А, до ОІ-2024 виходять команди, які посядуть перші два місця.

Турнірна таблиця після 3 турів

Італія – 9 очок (різниця за сетами 9:1) Німеччина – 9 (9:3) Куба – 6 (7:3) Бразилія – 5 (7:5) Іран – 3 (4:7) Україна — 3 (3:6) Чехія – 1 (3:9) Катар – 0 (1:9)

. Наступний матч Україна зіграє 5 жовтня о 2:30 проти Бразилії. Після цього 6 жовтня зіграє з Катаром, 7 жовтня з Чехією, а 8 жовтня з Німеччиною, усі 3 завершальні матчі розпочинатимуться о 23:00.

Дивіться відеоогляд матчу Італія – Україна