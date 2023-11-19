Вирішальна битва: онлайн-трансляція пресконференції Сергія Реброва перед матчем Україна – Італія

Уже 20 листопада збірна України з футболу проведе останній матч у відборі на Євро-2024. Напередодні поєдинку Сергій Ребров проведе пресконференцію, яка буде доступна на сайті 24 Каналу.

Наставник "синьо-жовтих" відповість на запитання журналістів перед вирішальним матчем відбору до чемпіонату Європи-2024. Суперником України у восьмому турі буде іменита Італія, пише 24 Канал.

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Україні потрібна перемога

У матчі першого кола команди вже зустрічалися між собою. Тоді на легендарному "Сан-Сіро" перемогу здобули господарі з рахунком 2:1.

Наступний поєдинок відбудеться у німецькому Леверкузені на місцевому стадіоні "БайАрена". Ця гра буде ключовою для національної збірної України. Обидві команди набрали після семи турів по 13 очок, але Італія має перевагу в очних зустрічах, тому "синьо-жовтих" влаштує тільки перемога, щоб кваліфікуватися на Євро-2024.

Майбутні суперники 9 разів зустрічалися між собою. На жаль, Україні поки жодного разу не вдавалося перемагати – 2 нічиї та 7 поразок. Сподіваємося, що 20 листопада підопічні Реброва в поєдинку, який розпочнеться о 21:45 зможуть перервати цю невтішну серію.

Передматчева пресконференція, на якій головний тренер збірної України поділиться з уболівальниками свіжою інформацією з табору національної команди розпочнеться 19 листопада о 17:30 за київським часом

Дивіться онлайн-трансляцію пресконференції Сергія Реброва перед матчем у Леверкузені