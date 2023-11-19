"Проти будь-якої війни": тренер збірної Італії спробував виправдатись за привітання Зеніта

Лучано Спаллетті провів пресконференцію напередодні матчу з Україною .Коуч виділив сильні сторони нашої команди, а також зачепив питання війни.

Вже у понеділок, 20 листопада, збірна України з футболу проведе заключний матч у відборі на Євро-2024. Наша команда зійдеться у лобовому матчі проти Італії, пише 24 канал.

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Підопічних Сергія Реброва влаштує лише перемога для прямого виходу на Євро. У свою чергу "Скуадру Адзурру" влаштує і нічия. Напередодні зустрічі тренер італійців Лучано Спаллетті поділився очікуваннями від зустрічі,

Команди пройшли однаковий шлях, очки в таблиці це підтверджують. Тому фаворита немає. Думаю, що Сергій Ребров дуже добре підготувався до матчу. Його команда буде грати у більш атакувальний футбол. У нього є дуже гарні якості, він дуже хороший спеціаліст. Україна сильна команда, ми повинні бути готові швидко змінювати напрямок дій та перебудовуватись. Ми маємо не допустити помилок. Якщо нам віддати ініціативу, ми це вирішимо самі. Я зробив об'єктивний і правильний аналіз. Ми стали грати краще, стали грати компактніше та активніше. Ми здолали деякі слабкості, але певні дефекти все ж залишились. Ми шалено хочемо захистити титул. Гравці, які зробили це, знали, як важко це було і зроблять все, щоб виграти його ще раз,

– заявив Спаллетті.

У минулому матчі кваліфікації хавбек збірної Італії Жоржиньо не реалізував пенальті. Для півзахисника це вже аж четвертий поспіль незабитий "одинадцятиметровий" у футболці національної команди.

У нас є інші пенальтисти. Ми не хочемо змушувати Жоржиньо. Ми ще розмірковуємо про те, кого ще ми могли б залучити для цього,

– зізнався сіньор Лучано.

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Також Спаллетті пригадали скандал із його привітанням з чемпіонством Росії для Зеніта. Італієць, який очолював клуб із Санкт-Петербурга з 2009 по 2014 роки, вважає, що це було нормально навіть під час повномасштабної війни Росії проти України.

В тій команді я тренував багатьох футболістів і працював з багатьма тренерами. Крім того, було пять співробітників, з якими я працював у цій команді. На той час Міллер також очолював клуб. Я отримав привітання з перемогою у своєму чемпіонаті й думаю, що мав право зробити те ж саме, привітавши їх з перемогою в їхньому чемпіонаті. Мені здається, що трішки некоректно прив'язувати спортивні події, спортивну діяльність до конфліктів, з якими я категорично не згодний. Я проти будь-якого конфлікту та війни взагалі. Ми, італійці, в тому числі збірна Італії, дуже близькі до людей, які страждають. Я і всі ми думаємо про людей, які хочуть жити в мирі, про дітей, яких немає. Хочу зазначити, що ми дуже сподіваємось, що цей конфлікт якомога швидше закінчиться. Ми близькі до всіх людей, які зазнають страждань,

– сказав тренер.

Відзначимо, що в разі невдачі у матчі з Італією українці матимуть ще один шанс на вихід на Євро. Команда Сергія Реброва потрапить у плей-офф, де змагатиметься або у Шляху А (проти Польщі, Естонії та Уельсу/Хорватії), або у Шляху В (проти Ізраїлю, Боснії і Герцеговини та Фінляндії).

. Матч Україна – Італія відбудеться 20 листопада в Леверкузені на "БайАрені". Початок зустрічі – о 21:45 за київським часом.