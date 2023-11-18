Жодних думок про нічию: лідер Італії запевнив, що збірна гратиме на перемогу у грі з Україною

Збірна Італії випередила Україну перед очною зустріччю у відборі на Євро-2024. Футболісти "скуадри адзурри" серйозно налаштовуються перед грою проти команди Сергія Реброва.

17 листопада італійці зустрічались із Північної Македонією, яка ледь не вирвала нічию, довівши рахунок до 3:2 на користь суперника. Але згодом пропустили ще двічі та програли команді Лучано Спаллетті 5:2.

До теми Результат не на користь України: Італія перемогла Північну Македонію у відборі до Євро-2024

К'єза: Не допускаємо жодних думок про нічию

Ця перемога дозволила Італії посунути Україну із другого місця у групі "С". Хоча в обох збірних по 13 балів.

Великий внесок у тріумф італійської збірної зробив Федеріко К'єза, який оформив дуже красивий дубль у ворота македонців. Після поєдинку футболіст поділився емоціями від матчу та заговорив про налаштування перед грою проти "синьо-жовтих".

"Найголовніше – це перемога. На жаль, у другому таймі пропустили два м'ячі, які пропускати не повинні були. Активність іноді приносить плоди. Ми показали, що хочемо домінувати на полі. Заслужили на такий результат", – відповів К'єза.

У понеділок матч з Україною, і ми знову гратимемо на перемогу. Не допускаємо жодних думок про нічию, хоча нам і її достатньо для виходу до фінальної стадії,

– додав Федеріко.

Ключовий матч у відборі на Євро-2024 у групі "С" Україна – Італія відбудеться 20 листопада о 21:45 у німецькому Леверкузені.

Перш зустріч між цими збірними закінчилась перемогою італійців на "Сан-Сіро" з рахунком 2:1.