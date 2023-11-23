Колишній рефері Серії А розніс суддів за непризначений пенальті в матчі Україна – Італія

У понеділок, 20 листопада, збірна України з футболу грала матч останнього туру кваліфікації на Євро-2024. Суперником "синьо-жовтих" були чинні чемпіони Європи.

У цьому лобовому протистоянні вирішувалося, яка з команд напряму вийде на континентальну першість, а яка буде боротися за це право через матчі у плей-оф. Гра закінчилася внічию 0:0, що влаштовувало італійців.

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Груба помилка арбітрів

Проте все могло скластися інакше, якби вже в компенсований час іспанський рефері Хесус Хіль Мансано призначив пенальті за фол проти Михайла Мудрика. Але він цього не зробив та навіть не пішов дивитися відеоповтор.

Колишній суддя Серії А Джанпаоло Кальварезе прокоментував такі дії свого іспанського колеги. Він детально розібрав епізод та пояснив, чому той помилився.

"Потрібна передумова: рефері завжди важко оцінювати роботу колеги. Ми всі робимо помилки, ми всі люди. Але помилка іспанця Хіля Мансано стала очевидною вже у прямому ефірі. Почнемо з того, що, з технічної точки зору, динаміка епізоду досить проста. Є м'яч, який котиться по газону. Той, хто першим дістанеться до сфери, "перемагає". На кадрах видно, що м'яч йде в бік Мудрика, а не Крістанте. Італієць запізнюється, і відбувається контакт, який здається фолом.

Що не подобається, це насамперед мова тіла арбітра відразу після контакту. На повторах видно, як Хіль Мансано (у чудовій позиції з чітким оглядом) нерухомий, без жодної реакції: він не вказує на 11-метрову позначку та навіть не дає чіткого сигналу, щоб дати гравцям зрозуміти, що пенальті немає. Його перша реакція – очікування, на кадрах видно, як він повертається до українців і каже: "Почекаємо VAR".

Не може бути нічого більш неправильного: перш за все тому, що робота арбітра полягає в тому, щоб приймати рішення, навіть в епоху VAR, коли спокуса дочекатися допомоги від технології може бути сильною. А по-друге, тому що це створює труднощі для колеги перед монітором, фактично перекладаючи на нього відповідальність за епізод. Це, на мою думку, найсерйозніша помилка іспанського арбітра: він вирішив не вирішувати!

– заявив Кальварезе.

Італійський фахівець зазначив, що після цього велика відповідальність лежала вже на судді VAR, який мав підказати арбітру в полі, що був контакт, проте й він не справився зі своєю роботою.

"Однак помилка криється і в VAR. Це правда, що поріг втручання в міжнародних матчах УЄФА досить високий, але "низькі" контакти оцінити набагато легше, ніж "високі" (де інтенсивність використаної сили має вимірюватися на полі).

Давайте також спробуємо пояснити це рішення: за помилкою завжди криється причина. Причини, які могли змусити VAR не втручатися, могли бути такими: Крістанте зупиняється за мить до того, як усвідомлює, що запізнюється, він не наступає на ногу, контакт відбувається лише лівою ногою по гомілці, Мудрик підстрибує, здається, що він пірнає відразу після контакту.

Але чи може поведінка українця, те, що він наголошує на падінні, виправдати рішення не призначати пенальті? Звичайно, ні, враховуючи, що на високих рівнях рішення обов’язково повинні ґрунтуватися на обмеженій кількості доступних елементів.



Серед них динаміка повинна мати більш питому вагу: в такому випадку вона зрозуміла і мала призвести до призначення максимального покарання,

– підсумував італійський рефері.

Таким чином, збірна України не отримала чудовий шанс вирвати перемогу та напряму кваліфікуватися на Євро-2024. Тепер підопічні Реброва будуть намагатися зіграти на континентальній першості, подолавши раунд плей-оф. Суперники стануть відомо вже 23 листопада після жеребкування, яке відбудеться о 13:00.