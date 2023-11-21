"Випадковий" збіг: іспанський арбітр ВАР двічі не побачив пенальті у вирішальних матчах України

Президент УЄФА Александер Чеферін напередодні вирішальних матчів назвав катастрофою невихід Італії на ЧЄ-2024. За дивним збігом обставин запобіг "катастрофі" іспанський арбітр, який вже приймав скандальні рішення.

Наприкінці вирішального матчу відбору Євро-2024 Україна – Італія (0:0) в штрафному майданчику гостей впав Михайло Мудрик. Цей суперечливий епізод викликав жваву дискусію, пише 24 Канал.

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Більшість експертів та фахівців зійшлися на думці, що арбітр зустрічі повинен був переглянути момент з порушенням. Навіть голкіпер збірної Італії Джанлуїджі Доннарумма зізнався, що пенальті можна було ставити. Проте Хесус Хіль Мансано послухав пораду арбітра ВАР та не побіг до монітора з відеоповтором.

Хто ж цей загадковий арбітр ВАР

Виявляється, що головним арбітром ВАР був іспанець Хуан Мартінес Мунуера. Саме цей суддя працював у фіналі плей-оф відбору ЧС-2022 Вельс – Україна. Нагадаємо, що тоді теж був епізод з непризначеним пенальті. Іспанець не побачив порушення правил, коли капітан валлійців Джо Аллен збив Андрія Ярмоленка. У підсумку британці мінімально обіграли "синьо-жовтих" та вийшли до ЧС-2022.

Хуан Мартінес Мунуера працював в обох матчах збірної України / скріншот

Дежавю повторилося і в матчі Україна – Італія. Знову порушення, яке "не бачить" арбітр ВАР та не підказує головному судді переглянути спірний момент.

Звичайно, що головний суддя після перегляду ВАР не обов'язково ставить пенальті. Але у цих двох випадках арбітри навіть не вдались до перегляду відеоповторів. Ось такий "збіг" за участю іспанця Хуана Мартінеса Мунуера та збірної України.

. 23 листопада відбудеться жеребкування матчів плей-оф. Збірна України дізнається свій розклад матчів та суперників за путівку на ЄВро-2024.