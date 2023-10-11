Англія втретє у своїй історії буде приймати матчі чемпіонату Європи. Країна була господаркою турніру в 1996 році, а на Євро-2020 Лондон був одним з міст, де відбувалися матчі (включно з півфіналами та фіналом). Тоді ж матчі приймав і Глазго. А от Ірландія, Уельс та Північна Ірландія вперше будуть приймати матчі чемпіонату Європи.

Детальніше Без несподіванок: визначено країни, які приймуть Євро-2028 та Євро-2032

Попри те, що країн-господарів є одразу п'ять, матчі відбуватимуться на 10 стадіонах в дев'яти містах. І п'ять міст саме в Англії – Лондон (два стадіони), Манчестер, Ліверпуль, Ньюкасл та Бірмінгем. Решті країн дісталося по одному місту-господарю. В Уельсі матчі відбудуться в Кардіффі, в Шотландії – в Глазго, Ірландію представлятиме Дублін, а Північну Ірландію – Белфаст.

Зважаючи, що Англія славиться своїми футбольними стадіонами, чимало відомих арен не потрапили до списку арен на Євро-2028. Серед них і ті, які приймали матчі Євро-1996. Для прикладу, в Манчестері матчі відбуватимуться не на "Олд Траффорд", а на "Сіті оф Манчестер". Все через те, що Манчестер Юнайтед не зміг гарантувати, що стадіон буде готовий до матчів Євро-2028.

В Ліверпулі матчі будуть не на "Енфілді", а на новому стадіоні Евертона, який лише будується. Все через те, що "Енфілд" не відповідає вимогам УЄФА щодо розміру поля – воно має бути 105 метрів на 68 метрів, а на цьому стадіоні воно менш на чотири метри. І навіть попри бажання його розширити, зробити це буде вкрай складно через близькість трибун до поля. І через це збірна Англії не може проводити матчі на цьому стадіоні (востаннє там "три леви" зіграли ще у 2006 році).

Вемблі, Лондон

Місткість – 90652 глядачів

Це найбільший стадіон, який прийматиме матчі Євро-2028. Його побудували у 2007 році на місці старого стадіону "Вемблі". Саме тут, зазвичай, свої матчі проводить збірна Англії. І саме тут відбувся фінал Євро-2020, в якому збірна Англії зазнала поразки від Італії.

Стадіон "Вемблі" приймав фінал Євро-2020 / фото Wikipedia

Окрім того, на цьому стадіоні відбулися фінали Ліги чемпіонів у 2011 та 2013 роках. І тут відбудеться фінал Ліги чемпіонів у 2024 році.

Міленіум, Кардіфф

Місткість – 73952 глядачів

Цей стадіон також відомий під назвою "Прінсіпаліті стедіум". Але під час Євро-2028 він буде називатися "Національний стадіон Уельсу". Адже УЄФА не дозволяє називати стадіони під час своїх турнірів комерційними назвами. Тому використовуються "нейтральні назви".

Тут у 2017 році відбувся фінал Ліги чемпіонів. Влада Уельсу хоче, щоб саме на цьому стадіоні відбувся і матч-відкриття Євро-2028.



Стадіон в Кардіффі є другим за місткістю на Євро-2028 / фото CFTV Stadiums

Тоттенхем Хотспур стедіум, Лондон

Місткість – 62322 глядачів

Лондон на турнірі буде представлений одразу двома стадіонами. Хоч це місто цілком могло б прийняти і весь турнір, адже там чимало стадіонів, які відповідають вимогам. Та в список потрапив стадіон, який відрили лише у 2019 році. Це домашній стадіон футбольного клубу Тоттенхем.



"Тоттенхем стедіум" буде одним з двох в Лондоні, що прийматиме Євро-2028 / фото Arne Müseler

Варто відзначити, що саме на цьому стадіоні 25 вересня 2021 року Олександр Усик переміг Ентоні Джошуа в першому бою між ними. І відібрав у британця чемпіонські пояси за версіями WBO, WBA, IBF і IBO у важкій вазі.

Етіхад стедіум, Манчестер

Місткість – 61000 глядачів

Манчестер не залишиться без матчів Євро-2028 після виключення зі списку "Олд Траффорд". Його замінить "Етіхад стедіум". Хоча на час турніру цей стадіон називатиметься "Сіті оф Манчестер" (як і у випадку зі стадіоном в Кардіффі).



"Етіхад стедіум" замінив "Олд Траффорд" в списку стадіонів на Євро-2028 / фото Arne Müseler

Попри те, що стадіон відкрили у 2002 році (перший футбольний матч провели лише у 2003 році), перед Євро-2028 він має пройти певну реконструкцію.

Евертон стедіум, Ліверпуль

Місткість – 52679 глядачів

Один з двох стадіонів Євро-2028, яких поки ще немає. Але зараз активно ведеться його будівництво. І футбольний клуб Евертон планує переїхати на нову арену вже в сезоні 2024/2025. Сам стадіон будують на території доку Бремлі-Мур.

Новий стадіон Евертона, який будується в доку в Ліверпулі / фото twitter.com/dixiedeansboots

Сент-Джеймс парк, Ньюкасл

Місткість – 52305 глядачів

Ньюкасл у футбольному плані переживає період ренесансу – місцева команда знову почала боротися за високі місця в чемпіонаті Англії після тривалого періоду занепаду, і навіть повернулася до Ліги чемпіонів. А тепер ще й місто прийматиме матчі Євро-2028.



"Сент-Джеймс парк" не вперше прийматиме матчі чемпіонату Європи / фото Arne Müseler

Хоча цей стадіон, який було побудовано ще в 1892 році, має чималу історію. Тут зіграли три матчі групового етапу Євро-1996. Саме тут збірна Англії у 2004 році зіграла товариський матч проти України. А у 2012 році, коли Лондон приймав Олімпійські ігри, на цьому стадіоні відбувалися футбольні матчі Олімпіади.

Віллі парк, Бірмінгем

Місткість – 52190 глядачів

Ще один стадіон, де відбувалися матчі Євро-1996, і який має прийняти Євро-2028. Правда перед тим на "Вілла парк" має відбутися реконструкція.



"Вілла парк" має пройти реконструкцію перед Євро-2028 / фото Wikipedia

Хемпден парк, Глазго

Місткість – 52032 глядачів

Ще один доволі знаковий стадіон, який офіційно було відкрито у 1903 році. З того часу він приймав чимало відомих матчів, у тому числі тут чотири рази зіграли фінали Кубка європейських чемпіонів (так називався турнір до його переформатування в Лігу чемпіонів). І саме цьому стадіону належить рекорд за відвідуваністю фіналів Кубка європейських чемпіонів – 18 травня 1960 року Реал тут переміг Айнтрахт з рахунком 7:3. За цим з трибун спостерігало понад 127 тисяч глядачів.

Але і це не рекорд для цього стадіону. У 1937 році на матч між збірними Шотландії та Англії прийшло 149547 глядачів.



"Хемпден парк" вдруге прийматиме матчі чемпіонату Європи / фото Goalzz

Зараз стадіон стільки не вміщує. У 1999 році тут відбулася реконструкція. І зараз місткість стадіону становить трохи більше як 52 тисячі глядачів.

І саме на цьому стадіоні 29 червня 2021 року збірна України перемогла Швецію в 1/8 фіналу Євро-2020 та вийшла у чвертьфінал.

Авіва стедіум, Дублін

Місткість – 51711 глядачів

Це стадіон побудували на місці попереднього у 2010 році. Але головною командою, яка тут виступає, є зовсім не футбольна, адже це домашня арена для збірної Ірландії з регбі (хоча футбольна збірна тет тут грає свої матчі).

"Авіва стедіум" / фото Newstalk

Як і у випадку зі стадіонами в Кардіффі та Манчестері, на час Євро-2028 цей стадіон називатиметься "Дублін арена".

Кейсмент парк, Белфаст

Місткість – приблизно 34500 глядачів

"Кейсмент парк" в теперішньому стані / фото BBC

Цей стадіон формально хоч і існує, але він давно закритий. Фактично – покинутий. І на його місці планується побудувати новий стадіон.