Україна – Італія: де та коли дивитися матч відбору на Євро-2024

Збірна України ввечері 20 листопада зіграє проти команди Італії в матчі останнього 10-го туру відбору на Євро-2024. Де дивитися поєдинок – розповідає сайт 24 Каналу.

Поєдинок відбудеться у німецькому Леверкузені на стадіоні "БайАрена". Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом, пише 24 Канал.

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Де дивитися матч Україна – Італія

Трансляція матчу Україна – Італія буде доступна для перегляду як по телебаченню, так і онлайн.

Вболівальники зможуть подивитися гру в прямому ефірі місцевих телеканалів Суспільного, окрім OTT-сервісів. Також матч можна буде переглянути на медіасервісі MEGOGO, зокрема на каналі "Футбол 1" та у розділі "Спорт". Матч коментуватимуть Віталій Кравченко і Роберто Моралес.

Крім того, в ефірі радіо Промінь відбудеться аудіотрансляція матчу.

Україні потрібна перемога

Текстова онлайн-трансляція матчу Україна – Італія доступна на нашому сайті

Нагадаємо, що Україна та Італія перед вирішальною мають однакову кількість очок – 13. Однак італійці мають перевагу в особистих зустрічах, у вересні вони обіграли "синьо-жовтих" – 2:1. Тоді двічі відзначився Фраттезі, а серед українців – Андрій Ярмоленко. Команду Сергія Реброва влаштує тільки перемога, щоб здобути пряму путівку на чемпіонат Європи-2024.

Перше місце групи С достроково посіла збірна Англії, яка у кваліфікації не виграла лише один матч – проти України у Вроцлаві (1:1).