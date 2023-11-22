"Це точно пенальті": ексфорвард збірної Італії про скандальний епізод в матчі з Україною
Джерело:TUTTOmercatoWEB
Момент з непризначеним пенальті наприкінці вирішального матчу Україна – Італія викликав жваву дискусію. Більшість експертів схиляються до думки, що суддя матчу допустив помилку.
Колишнього нападника збірної Італії Маріо Балотеллі важко запідозрити в упередженості. 33-річний футболіст неймовірно любить "Скуадру Адзурру", до якої ще мріє повернутися.
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Балотеллі: Якби мені не поставили його, я б збожеволів
На думку Балотеллі, футболіст "лазурових" Крістанте сфолив на Мудрику. Арбітр зустрічі зобов'язаний був призначати 11-метровий удар наприкінці зустрічі.
"Те, що було на Мудрику – це точно пенальті. Якби мені не поставили його, я б збожеволів. Це добре, що ми вийшли на чемпіонат Європи, але давайте подумаймо – якби це сталося біля наших воріт, якою була б наша реакція?
Це пенальті. Мудрик випередив Крістанте, це фол. Точка. Немає жодних сумнівів. Незалежно від того, що Доннарума все одно потягнув би удар", – заявив Балотеллі.
Нагадаємо, що після спірного епізоду арбітр зустрічі Хесус Хіль Мансано послухав пораду арбітра ВАР та проігнорував відеоповтор моменту. У підсумку Італія здобула жадану нічию, яка вивела її на чемпіонат Європи-2024.
Чим займається Балотеллі
- Нагадаємо, що Маріо Балотеллі мав приголомшливий початок кар'єри. Він мав усі можливості стати одним з найкращих гравців світу.
- Проте через примхливий характер італієць з африканськими коренями не міг ніде надовго затриматися.
- За роки кар'єри Балотеллі пограв за топ-клуби Європи: Інтер, Манчестер Сіті, Мілан, Ліверпуль, Марсель. Проте поступово його кар'єрі пішла на спад.
- Наразі Маріо захищає кольори турецького Адана Демірспор.
- За збірну Італії Балотеллі забив 14 голів у 36 поєдинках. Востаннє він грав за "Скуадру Адзурру" в 2018 році.