"Це точно пенальті": ексфорвард збірної Італії про скандальний епізод в матчі з Україною

Момент з непризначеним пенальті наприкінці вирішального матчу Україна – Італія викликав жваву дискусію. Більшість експертів схиляються до думки, що суддя матчу допустив помилку.

Колишнього нападника збірної Італії Маріо Балотеллі важко запідозрити в упередженості. 33-річний футболіст неймовірно любить "Скуадру Адзурру", до якої ще мріє повернутися.

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Балотеллі: Якби мені не поставили його, я б збожеволів

На думку Балотеллі, футболіст "лазурових" Крістанте сфолив на Мудрику. Арбітр зустрічі зобов'язаний був призначати 11-метровий удар наприкінці зустрічі.

"Те, що було на Мудрику – це точно пенальті. Якби мені не поставили його, я б збожеволів. Це добре, що ми вийшли на чемпіонат Європи, але давайте подумаймо – якби це сталося біля наших воріт, якою була б наша реакція?

Це пенальті. Мудрик випередив Крістанте, це фол. Точка. Немає жодних сумнівів. Незалежно від того, що Доннарума все одно потягнув би удар", – заявив Балотеллі.

Нагадаємо, що після спірного епізоду арбітр зустрічі Хесус Хіль Мансано послухав пораду арбітра ВАР та проігнорував відеоповтор моменту. У підсумку Італія здобула жадану нічию, яка вивела її на чемпіонат Європи-2024.

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