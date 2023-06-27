Не втримали перемогу: Україна резервним складом зіграла внічию з Іспанією – відео голів

У вівторок, 27 червня, молодіжна збірна Україна матчем проти Іспанії завершила виступ на груповій стадії Євро-2023. Підопічні Руслана Ротаня двічі вели в рахунку, але не зуміли обіграти Іспанію.

Іспанія U21 – Україна U21 2:2

Гол: Желізко, 49 (автогол), Руїс, 90 – В'юнник, 43, Судаков, 81

Молодіжна збірна України після двох перемог на груповій стадії забезпечила достроковий вихід у чвертьфінал Євро-2023. Поєдинок проти іспанців повинен був визначити переможця групи В, пише 24 Канал.

До теми Молодіжне Євро-2023: результати матчів та турнірна таблиця

Резервісти "молодіжки" України дали бій іспанцям

Тренерський штаб "синьо-жовтих", як і обіцяв Ротань, провів широку ротацію. З гравців основи у старті вийшли лише хавбек "гірників" Дмитро Криськів та захисник Динамо Костянтин Вівчаренко. Місце у воротах замість Трубіна зайняв Нещерет.

У першій 45-хвилинці іспанці частіше створювали небезпеку біля воріт збірної України та навіть забили гол. Проте арбітр скасував взяття через те, що Родріго Рікельме порушив правила.

Коли перший тайм наближався до завершення, українці забили "гол у роздягальню". Швидка контратака правим флангом завершилася пасом Назаренка на голову В'юнника, який впритул розстріляв ворота іспанців. 1:0 – українці повели в рахунку.

Початок другого тайму став холодним душем для нашої збірної. Іспанці скористалися незіграністю резервістів України та за допомогою автогола Желізка відновили паритет – 1:1.

У середині другого тайму Ротань випустив на поле відкриття Євро-2023 Кащука та Судакова. Саме півзахисник Шахтаря голом з пенальті вивів вперед українців.

Проте на останній хвилині основного часу форвард "Фурії Роха" Руїс зрівняв рахунок. На жаль, наша команда не змогла втримати переможний результат.

У підсумку молодіжна збірна України зіграла внічию з одним фаворитів турніру та фінішувала на другому місці групи В. У чвертьфіналі підопічні Ротаня зіграють з переможцем квартету D.

Відеоогляд матчу Іспанія – Україна