Збірна України з прикрої поразки дебютувала у жіночій Євролізі з пляжного футболу

Жіноча збірна України з пляжного футболу 17 червня провела перший матч у Євролізі у Португалії. Наші дівчата стартували з поразки.

Україна – Іспанія 2:4

Голи: Давиденко, 14, Кліпаченко, 32 – Асенсіо, 9, Фрезнеда, 12, 29, Дехтяр, 18 (авт.)

Склад української збірної в основному складався із футболісток клубу Мрія-2006, який торік виграв Кубок європейських чемпіонів з пляжного футболу.

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Команди з осторогою розпочали поєдинок. Однак у першому таймі двічі у воротах українок розписали іспанські футболістки. Асенсіо забила один із найкрасивіших голів у зустрічі, пробивши ударом через себе. А подвоїла перевагу Іспанії Фрезнеда – 0:2.

На старті другого тайму українська збірна скоротила відставання. Давиденко класно пробила зі штрафного. Третій гол іспанок був забитий із допомогою наших футболісток. Дехтяр зрізала м'яч у власні ворота.

У третьому таймі іспанські футболістки продовжили забивати. Фрезнеда відправила четвертий м'яч у ворота збірної України. Натомість Тихонова змарнувала чудовий момент. Кліпаченко один гол відіграла, але більшого камбеку українкам не вдалось зробити.

У п'ятницю, 18 червня, українки зіграють проти Швейцарії. Початок матчу о 16:45.

Україна – Іспанія відео повного матчу