Украина – Испания 2:4

Голы: Давыденко, 14, Клипаченко, 32 – Асенсио, 9, Фрезнеда, 12, 29, Дехтярь, 18 (авт.)

Состав украинской сборной в основном состоял из футболисток клуба Мечта-2006, который в прошлом году выиграл Кубок европейских чемпионов по пляжному футболу.

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Команды с осторожностью начали поединок. Однако в первом тайме дважды в воротах украинок расписали испанские футболистки. Асенсио забила один из красивейших голов во встрече, пробив ударом через себя. А удвоила преимущество Испании Фрезнеда – 0:2.

На старте второго тайма украинская сборная сократила отставание. Давыденко классно пробила из штрафной. Третий гол испанок был забит с помощью наших футболисток. Дехтярь срезала мяч в собственные ворота.

В третьем тайме испанские футболистки продолжили забивать. Фрезнеда отправила четвертый мяч в ворота сборной Украины. Вместе с тем Тихонова потеряла замечательный момент. Клипаченко один гол сыграла, но большего камбэка украинкам не удалось сделать.

В итоге – 2:4 поражение Украины. В пятницу, 18 июня, украинки сыграют против Швейцарии. Начало матча в 16:45.

Украина – Испания видео полного матча