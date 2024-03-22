Україна та Ісландія видали зовсім різні за емоціями поєдинки. Якщо ісландці доволі впевнено обіграли на виїзді Ізраїль 1:4, то українська збірна потріпала нерви своїм уболівальникам, пише 24 Канал.

Варто дізнатись Після нервового півфіналу: які шанси України переграти Ісландію та вийти на Євро-2024

Де дивитись фінал плей-оф відбору на Євро-2024

Команда Сергія Реброва першою пропустила від боснійців. Точніше на 56-й хвилині автоголом відзначився центрбек "синьо-жовтих" Микола Матвієнко. Андрій Лунін нічого б не зміг вдіяти у цьому прикрому епізоді.

Перевага боснійців трималась на табло до 85-ї хвилини. За чотири хвилини до цього на поле вийшов Роман Яремчук, який змінив дебютанта збірної Володимира Бражка. Ребров ризикнув зіграти у два форварди. І його ризик спрацював. Яремчук зрівняв цифри на табло, а ще через три хвилини вже асистував на Артема Довбика, який приніс перемогу "синьо-жовтим" 1:2. Це були дуже потрібні голи, як для збірної, так і окремо для наших форвардів, які виступають в Іспанії.

Зустріч між Україною та Ісландією у фіналі плей-оф відбору на Євро-2024 буде вже 5-ю в історії протистоянь цих збірних. До цього національні команди здобули по одній перемозі та зіграли двічі внічию 1:1.

Вирішальну гру між Україною та Ісландією за вихід у фінальну частину Євро-2024 покажуть на регіональних каналах Суспільного.

Також матч 26 березня у прямому ефірі футбольні уболівальники зможуть переглянути на телеканалі "Megogo Футбол", який входить у передплату "Максимальна" або "Спорт" медіасервісу MEGOGO.

Зверніть увагу! Початок матчу Україна – Ісландія 26 березня о 21:45 (за Києвом). Поєдинок відбудеться у польському Вроцлаві, тому у команди Сергія Реброва буде гарантована підтримка, як поляків, так і українських фанатів.