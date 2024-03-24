"Нічийний" суддя для "синьо-жовтих": відомий арбітр, який розсудить матч Україна – Ісландія

Національній збірній України залишилося зробити один крок, щоб потрапити на чемпіонат Європи. Тим часом визначилася бригада арбітрів, яка обслуговуватиме поєдинок команди Сергія Реброва та Ісландії.

УЄФА визначила арбітрів на фінальний матч кваліфікації Євро-2024 Україна – Ісландії. Головним арбітром матчу буде добре відомий українським уболівальникам рефері.

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Старий знайомий для "синьо-жовтих"

Вирішальний для України поєдинок обслуговуватиме французька бригада арбітрів на чолі з Клеманом Тюрпеном. На лініях йому допомагатимуть Ніколя Дано та Ерван Фенжан. Судді ВАР – Жером Брісар та його помічник Віллі Делажо. Резервним суддею буде Франсуа Летексьє.

Клеман Тюрпен розпочав суддівську кар'єру у 2006 році. Починаючи з 2009 року обслуговує матчі Ліги чемпіонів УЄФА, Ліги Європи УЄФА та поєдинки між національними збірними зони УЄФА. Арбітр ФІФА з 2010 року.

Тюрпен працював головним арбітром фіналу Ліги Європи сезону 2020/21 Вільярреал – Манчестер Юнайтед та фінал Ліги чемпіонів-2021/22 Ліверпуль – Реал.

Французький арбітр тричі судив матчі за участю збірної України. Цікаво, що усі вони завершилися внічию.

12.10.2012. Молдова – Україна 0:0 (кваліфікація ЧС-2014);

05.09.2016. Україна – Ісландія 1:1 (кваліфікація ЧС-2018);

22.03.2019. Португалія – Україна 0:0 (кваліфікація ЧЄ-2020).

Фінальний матч плей-оф Євро-2024 Україна – Ісландія пройде 26 березня у Вроцлаві на стадіоні "Тарчинський Арена". Гра розпочнеться о 21:45. Переможець поєдинку здобуде путівку на ЧЄ-2024.