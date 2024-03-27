Шквал емоцій: як дружина та сини Реброва вболівали за збірну України – відео

Підопічні Сергія Реброва виконали завдання та вийшли на чемпіонат Європи-2024. Серед найпалкіших уболівальників "синьо-жовтих" була родина головного тренера збірної України.

Футболісти збірної України подарували уболівальникам фантастичні емоції в матчі з Ісландією. Команда Сергія Реброва зуміла переломити хід поєдинку та вирвати перемогу з рахунком 2:1.

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Родина Реброва несамовито підтримує збірну України

Перед екраном телевізорів за подіями на полі стадіону "Тарчинський Арена" у Вроцлаві слідкувала вся країна. Родина Сергія Реброва також не залишила без підтримки головну команду.

Анна Реброва, дружина наставника збірної України, опублікувала в інстаграмі, як вона разом з синами вболівали та раділи виходу на Євро-2024.

Олександр та Микита Реброви вболівають за збірну / instagram.com/annarebrova31

Реакція дружини та синів Реброва на перемогу збірної України: дивіться відео

Що відомо про сім'ю Реброва