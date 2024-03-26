Україна – Ісландія: онлайн-трансляція матчу за вихід на Євро-2024

26 березня Україна та Ісландія зіграють в рамках фіналу плей-оф відбору на чемпіонат Європи-2024. Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі у місті Вроцлав.

У вівторок, 26 березня, збірна України проведе фінальний матч плей-оф кваліфікації на Євро-2024. Суперником підопічних Сергія Реброва буде збірна Ісландії, пише 24 канал.

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Бій за Євро-2024

Збірна України очікувано була аутсайдером у відбірковій групі на чемпіонат Європи. Це недивно, адже прямими нашими конкурентами були Англія та Італія, фіналісти Євро-2020.

Зрештою "синьо-жовті" дали бій італійцям та поступились чемпіонам Європи лише в очних матчах, набравши при цьому порівну очок. Проте завдяки високому рейтингу в Лізі націй Україна отримала шанс вийти на турнір через плей-оф.

Для цього підопічним Реброва треба здолати двох опонентів. У півфіналі "синьо-жовті" вже пройшли Боснію і Герцеговину, хоча балканці і створили серйозні проблеми для нас. Суперник вів з рахунком 1:0, але пропустив двічі під завісу зустрічі.

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Тепер же за вихід на Євро наша команда битиметься з ісландцями. Скандинави були в одній групі з боснійцями, проте так само провалились, посівши четверту сходинку. Попереду опинились не тільки Португалія, а ще і Словаччина з Люксембургом.

У півфіналі стикових матчів Ісландія не була фаворитом у грі з Ізраїлем, але змогла розгромити "зірок Давида" з рахунком 4:1. Переможець пари Україна – Ісландія, який пройде у Вроцлаві, вийде на Євро-2024 в групу Е, де протистоятиме Бельгії, Румунії та Словаччині.

Де дивитися матч

Дивитися онлайн матч Україна – Ісландія на території нашої країни можна буде на регіональних каналах Суспільного, а також на ОТТ-платформі Megogo. Початок зустрічі – о 21:45 за київським часом.

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Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Україна – Ісландія. Тут також будуть опубліковані всі голи зустрічі, а також повний відеоогляд гри після закінчення.