Дебют на Олімпійських іграх: онлайн-трансляція матчу Ірак – Україна
Збірні України та Іраку зіграють на Олімпійських іграх 24 липня 2024. Трансляцію гри у Ліоні можна дивитися онлайн на сайті 24 Каналу.
У середу, 24 липня, збірна України з футболу стартує на чоловічому турнірі в рамках Олімпійських ігор-2024. Команда Руслана Ротаня протистоятиме Іраку, пише 24 Канал. Початок – о 20:00 за київським часом.
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Бій проти аутсайдера
Україна вперше в історії потрапила на олімпійський футбольний турнір. Команда опинилась у групу В з Аргентиною, Марокко та Іраком. Саме грою з останньою збірною в Ліоні і почне свій шлях збірна України.
Тренеру не вдалось взяти на Олімпійські ігри найсильніший склад. Через заборону з боку клубів не поїхали Мудрик, Трубін, Судаков, Бондаренко, Ванат, Бражко, Забарний та інші гравці, які здобували путівку на Ігри.
Проте навіть в ослабленому складі "синьо-жовті" можуть претендувати на вихід у плей-оф. Але обов'язковою програмою для України має стати перемога над Іраком. Азійці вважаються кадрово найслабшою командою серед усіх футбольних збірних на Олімпіаді.
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Де дивитися матч
Дивитися онлайн матч Україна – Ірак вболівальники зможуть на сайті Суспільне Спорт або ж регіональних каналах Суспільного. Початок – о 20:00 за київським часом.
Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Україна – Ірак. Тут також будуть опубліковані всі голи зустрічі, а також повний відеоогляд гри після закінчення.