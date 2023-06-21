Вдалий старт на молодіжному Євро: Україна впевнено обіграла Хорватію у лобовій грі – відео голів

Підопічні Руслана Ротаня провели переконливий перший тайм та змогли забезпечити собі три очки у матчі з прямим конкурентом. Героєм зустрічі став вінгера Сабаха Олексій Кащук.

Україна U21 – Хорватія U21 2:0

Голи: Кащук, 19, Сікан, 48.

В Румунії та Грузії стартував чемпіонат Європи U21. Серед 16-ти учасників турніру є і молодіжна збірна України. Команда Руслана Ротаня приїхала на третій подібний форум, пише 24 канал.

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У 2006-му "синьо-жовті" вийшли у фінал і взяли срібло, а ось у 2011 році наша команда не вийшла з групи. Цього разу Україна потрапила у групу з Іспанією, Хорватією та Румунією.

Головним фаворитом групи та всього турніру є "фурія роха". А ось у боротьбі за друге місце букмекери вважали невеличким фаворитом Хорватію. Саме із балканцями підопічні Ротаня і стартували на Євро.

Впевнений початок України

Тренер не міг розраховувати на кількох зірок команди, що нещодавно виступали за національну команду. З перших хвилин вийшов лише кіпер Трубін, тоді як Мудрик, Судаков та Ванат залишились на лаві запасних. У нападі ж вийшли Криськів, Сікан і Кащук.

Попри статус андердога, Україна почала контролювати гру з перших хвилин і змогла відкрити рахунок у середині першого тайму. Неймовірний дриблінг вдався Олексію Кащуку.

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Вінгер Сабаха пройшов аж чотирьох опонентів, увійшов у майданчик та від стійки направив м'яч у ворота. Після цього голу наша команда вже грала по рахунку.

Відео голу Олексія Кащука:

Сікан подвоїв рахунок

Хорвати мали кілька моментів до перерви. Кілька разів суперник небезпечно бив зі стандарту, але у всіх ситуаціях на висоті був Трубін. У України мали моменти Кащук та Сікан, але подвоїти рахунок вони змогли на початку другого тайму.

Цього разу Олексій виступив у ролі асистента, навісивши з фланга у центр чужого майданчика. Там Данило протис хорватського захисника та головою відправив м'яч у ворота Котарскі.

Відео голу Сікана:

Україну притисли, але вона встояла

Другий гол дозволив нашій команді грати більше на оборону. Україна віддала м'яч Хорватії, яка активно увімкнулась у спробі створити камбек. Балканці мали для цього достатньо моментів.

Спочатку Хорватія била здалеку, а пізніше почала ловити нашу оборону на інертності та запізнілих діях. Стойковичу не пощастило влучити у поперечину з близької відстані, а Фріган з 4-5 метрів не зміг влучити у ствір після прострілу.

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Хай там як, але Хорватії не вдалось довести до логічного завершення жодну зі своїх чисельних атак. Таким чином, Україна з перемоги стартує на Євро-2023 і очолює групу.

Іспанія та Румунія зіграють ввечері, а вже за три дні підопічні Ротаня проведуть свій другий матч на турнірі. Суперником "синьо-жовтих" стануть господарі Євро румуни.