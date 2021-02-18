Україна просить УЄФА збільшити квоту вболівальників на матчі відбору ЧС-2022

Найближчі матчі збірної України з футболу у Львові зможуть відвідати вболівальники. Україна хоче розширити квоту та заповнити стадіон на 50%.

Українська асоціація футболу (УАФ) звернулася в УЄФА з проханням збільшити квоту вболівальників на найближчих домашніх матчах національних збірних та Динамо і Шахтаря у єврокубках.

До слова Україна залишилась на 24 місці у рейтингу ФІФА

Наразі допустима квота складає 30%, однак в УАФ хочуть розширити її до 50% від загальної кількості наявних місць.

Сподіваємось від УЄФА на позитивну відповідь, адже це надзвичайно важливо, зокрема, для забезпечення підтримки головної команди на матчах проти Фінляндії та Казахстану у рамках відбору до ЧС-2022, які відбудуться у Львові, наших клубів, які продовжують боротьбу в Лізі Європи, а також для збірної з футзалу на матчі кваліфікації до Євро-2022 проти Хорватії в Запоріжжі,

– написав глава УАФ Андрій Павелко.

В Україні знову можна ходити на футбол

Кабінет Міністрів України 17 лютого дозволив відвідувати спортивні події. Вболівальники можуть повернутися на трибуни, адже Україна перейшла до адаптивного карантину.

Своїм рішенням Кабмін дозволив проведення спортивних подій із заповнюваністю арен не більше ніж 50% місць. Водночас УЄФА дозволяє проведення футбольних матчів із заповненістю не більше, аніж 30%.

Перший матч з глядачами 18 лютого провело Динамо у Лізі Європи проти Брюгге. Поєдинок відвідало близько півтори тисячі людей.

Збірна України проведе на "Арені Львів" матчі відбору чемпіонату світу-2022 з Фінляндією (28 березня) та Казахстану (31 березня). Місткість "Арени Львів" складає близько 34 тисяч.