Україна просить УЄФА збільшити квоту вболівальників на матчі відбору ЧС-2022

Джерело:Фейсбук Андрія Павелка
Найближчі матчі збірної України з футболу у Львові зможуть відвідати вболівальники. Україна хоче розширити квоту та заповнити стадіон на 50%.
Українська асоціація футболу (УАФ) звернулася в УЄФА з проханням збільшити квоту вболівальників на найближчих домашніх матчах національних збірних та Динамо і Шахтаря у єврокубках.
До слова Україна залишилась на 24 місці у рейтингу ФІФА
Наразі допустима квота складає 30%, однак в УАФ хочуть розширити її до 50% від загальної кількості наявних місць.
Сподіваємось від УЄФА на позитивну відповідь, адже це надзвичайно важливо, зокрема, для забезпечення підтримки головної команди на матчах проти Фінляндії та Казахстану у рамках відбору до ЧС-2022, які відбудуться у Львові, наших клубів, які продовжують боротьбу в Лізі Європи, а також для збірної з футзалу на матчі кваліфікації до Євро-2022 проти Хорватії в Запоріжжі,
– написав глава УАФ Андрій Павелко.