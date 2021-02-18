Збірна України залишилась у топ-25 найкращих команд світу. Рейтинг ФІФА очолює Бельгія.

ФІФА 18 лютого опублікувала оновлений рейтинг національних команд. Україні вдалось зберегти 24 місце, на якому фінішувала у 2020 році.

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Оновлений рейтинг ФІФА

Лідером рейтингу залишилась Бельгія – 1780 очків. На 25 пунктів менше у Франції, яка розташовується відразу на другій позиції. Трійку замкнула Бразилія – 1743.

Українська збірна посідає 24 місце, у їх активі 1521 очко. Де розташовуються суперники команди Андрія Шевченка на чемпіонаті Європи? Вище української збірної перебувають Нідерланди та Австрія – 14 та 23 місця відповідно. Різниця між Україною та австрійською командою складає 10 пунктів.

Топ-10 найкращих національних збірних світу (у очках)

1. Бельгія

2. Франція

3. Бразилія

4. Англія

5. Португалія

6. Іспанія

7. Аргентина

8. Уругвай

9. Мексика

10. Італія

…

24. Україна

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