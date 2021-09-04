Україна – Франція: команди обрали форму на гру в Києві
4 вересня 2021 , 17:49Читать новость на русском
Джерело:УАФ
У суботу, 4 вересня, збірна України зіграє проти Франції у матчі відбору на чемпіонату світу 2022 року. перед грою представники команд обрали форму, в яких футболісти зіграють в цьому матчі.
Домашньою формою збірної України вважається жовта. Однак у матчі проти французів наша команда вийде у синьому комплекті. Воротар буде у помаранчевому.
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Натомість французи цю гру проведуть у білій формі, а їх воротар буде у жовтому.
Україна зіграє у синій формі проти Франції / Фото УАФ
Матч Україна – Франція відбудеться в суботу, 4 вересня. Гра в Києві на НСК "Олімпійський" розпочнеться о 21:45.
На матчі очікується до 45 тисяч вболівальників.