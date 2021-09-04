Домашней формой сборной Украины считается желтая. Однако в матче против французов наша команда выйдет в синем комплекте. Вратарь будет в оранжевом.
К теме Сборная Украины объявила состав на матч с Францией: есть неожиданности
Зато французы эту игру проведут в белой форме, а их вратарь будет в желтом.
Украина сыграет в синей форме против Франции / Фото УАФ
Матч Украина – Франция состоится в субботу, 4 сентября. Игра в Киеве на НСК "Олимпийский" начнется в 21:45.
На матче ожидается до 45 тысяч болельщиков.