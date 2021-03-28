Україна несподівано не змогла перемогти Фінляндію у відборі на ЧС-2022: відео

Джерело:24 канал
Збірна України з футболу 28 березня зіграла свій другий матч відбору на чемпіонат світу 2022 року проти Фінляндії. Матч на НСК "Олімпійський" завершився нічиєю.
Гол: Мораєс, 80 – Пуккі, 89 (пен.)
Вилучення: Миколенко, 88
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На 9-й хвилині провалилася опорна зона України і перший небезпечний момент біля воріт підопічних Шевченка. Пуккі вийшов на ударну позицію по центру, але його удар заблокував Миколенко.
Відео моменту
Поєдинок невдало склався для 31-річного захисника збірної Фінляндії Альбіна Гранлунда. У дебюті матчу м'яч сильно потрапив в обличчя Гранлунду. Футболіст спробував продовжити гру, але був змушений попросити заміну вже на 17-й хвилині зустрічі.
Україна ж свій момент створила на 23-й хвилині. Маліновський завдяки індивідуальній майстерності увірвався в штрафну і виконав націлений навіс на Зубкова. Удар півзахисника пройшов трохи повз ворота.
Небезпечний момент Зубкова
Наприкінці першого тайму Яремчук з лівого кута штрафного обвідним ударом влучив у захисника. М'яч відскочив до Зубкова, який пробив вище воріт.
На 52-й хвилині Маліновський зі штрафного пробив у руки голкіперу, а арбітр ще й зафіксував порушення правил з нашого боку. Згодом небезпечно було вже біля воріт України. Вкидання з ауту прямо у воротарський майданчик від фінської збірної і Бущан перший на м'ячі.
На 80-й хвилині Україна нарешті відкрила рахунок у матчі. Караваєв виконав гостру передачу з флангу в центр штрафного, де Мораєс виявився першим на м'ячі і проткнув голкіпера фінської збірної. Це дебютний гол для натуралізованого бразильця за збірну України.
Відео голу Мораєса
Фіни одразу були близькі, щоб зрівняти рахунок: найгостріша подача зі штрафного і Арауюірі трохи не вистачило щоб підправити м'яч у сітку.
Все ж, українці не змогли втримати свою перевагу до кінця матчу. На 88-й хвилині Миколенко помилився і "привіз" пенальті на останніх хвилинах. Пуккі обікрав захисника в штрафній, якому довелося фолити.
На жаль, сам же Пуккі і реалізував 11-метровий удар, пробивши у лівий кут. Бущан вгадав, але не зумів виручити.
У підсумку, Україна втратила важливі очки у відборі на чемпіонат світу 2022 року. Тепер "жовто-сині" з 2 очками в активі йдуть третіми, програючи Фінляндії за додатковими показниками.
Україна – Фінляндія відеоогляд