Без права на поразку: анонс на матч відбору до ЧС-2022 Україна – Фінляндія

У неділю, 28 березня, національна збірна команда України зіграє свій другий матч відбору на чемпіонат світу 2022 року проти команди Фінляндії. Поєдинок відбудеться на НСК "Олімпійський". Про найголовніше перед поєдинком читайте на Спорт24.

Що: матч відборі на чемпіонату світу 2022 року

Де: Україна, Київ, НСК "Олімпійський

Коли: неділя, 28 березня, 21:45

Трансляція: канали "Україна" та "Футбол 1", Oll.tv, текстова трансляція на Спорт 24.

До слова Чи розвине Україна успіх у матчі проти Фінляндії: прогноз на поєдинок відбору ЧС-2022

Збірна Фінляндії в минулому відбірковому турнірі на Євро-2020 домоглася виходу на головний футбольний форум Європи, що стало найкращим досягненням за всю історію команди. На стадії відбору Суомі поступилися тільки Італії, яка не знає поразок дуже давно.

У Лізі Націй "пугачі" виступили досить непогано, але вийти в елітну групу не змогли. За шість турів "біло-блакитні" здобули чотири перемоги і 12 очок, що принесло друге місце слідом за Уельсом, якому і програли в останньому турі (1:4).

У першому поєдинку кваліфікації на ЧС-2022 підопічні Маркку Канерви зіграли внічию з Боснією і Герцеговиною (2:2).

Україна і Фінляндія грали раніше один з одним двічі. Обидва матчі відбулися в рамках кваліфікації до чемпіонату світу в Росії і в обох випадках, нехай і не без зусиль, але перемогла Україна (1:0 і 2:1). Ще один привід для обережного оптимізму в скарбничку жовто-синіх.

Як здається, за минулі з тих пір роки підопічні Шевченка стали тільки сильніше. Судіть самі – Олександр Зінченко виявився повноправним гравцем основи Манчестер Сіті, а Руслан Маліновський перебрався в Серію А, де виступає в складі однієї з найбільш атакуючих команд. І навіть дочекався співвітчизника Коваленка, хоча той лише адаптується до нової ліги.

Капітан скандинавської збірної Тім Спарв проти команди Андрія Шевченка не зіграє. Цю неприємну новину повідомив офіційний сайт Федерації футболу Фінляндії. Півзахисник травмував коліно на тренуванні, і тепер буде змушений перенести операцію. Втрата Спарва – дуже серйозна для фінської збірної, яка не має двох рівноцінних складів. Цей півзахисник – сполучна ланка команди в середині поля, фактично права рука Канерви на полі.

Несподівано Ярмоленко покинув розташування збірної України

В нашій команді теж не обійшлося без кадрових втрат. Андрій Ярмоленко, який не потрапив у заявку на гру проти Франції, залишив розташування збірної. Півзахисник Вест Хема не встиг відновитися після травми і його вирішили відпустити.

Швидше за все, проти фінів Україна зіграє за звичною схемою: тобто не з трьома центрбеками, як на Стад де Франс, а з двома.

Гра обіцяє стати непростим випробуванням для обох команд. Гості напевно зіграють у закритий футбол, з акцентом на контратаки. Приблизно так, як наша збірна зіграла проти французів. Долати чужі захисні порядки, тим більше, коли вони грамотно вибудувані, для нас завжди було непростим завданням.

А те, що фіни вміють кваліфіковано оборонятися і відмінно контратакувати – факт. Однак, в той же час потрібно визнати, що клас нашої збірної все-таки вище. І де, як не в матчах з прямим конкурентом, брати очки. Успіх в Сен-Дені потрібно обов'язково закріпити в Києві, інакше навіщо взагалі город городити?