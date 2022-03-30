Петраков: Маємо грати

24 березня підопічні Петракова мали б зіграти у стиковому матчі плей-офф проти команди Шотландії. Проте через війну цей матч перенесли на червень.

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Наразі немає дати поєдинку. Проте збірні Уельсу та Шотландії неодноразово проявляли своє занепокоєння щодо подальшої долі збірної України.

Обидві команди наполягають на тому, щоб "синьо-жовтим" "подарували" путівку на чемпіонат світу-2022.

"Подарований" вихід на ЧС? Я повністю підтримую Ярмоленка. Ми маємо грати, здобувати цю путівку. Я кажу тільки за себе. Є ще президент, виконком УАФ. Але особисто я проти, треба грати,

– заявив Петраков.

Переможець матчу Шотландія – Україна зустрінеться у грі за путівку на чемпіонат світу-2022 з Уельсом.

Раніше Андрій Ярмоленко запевняв, що наша команда має здобуте місце на чемпіонаті світу в спортивній боротьбі.