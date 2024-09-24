УАФ відновила продаж квитків на матч Ліги націй Україна – Чехія у Вроцлаві

Українська асоціація футболу відновила продаж квитків на матч Україна – Чехія. Раніше його було призупинено через стихійні лиха у Польщі.

У четвер, 19 вересня, УАФ оголосила про призупинення продажу квитків на матч Ліги нації Україна – Чехія, що має відбутися у Вроцлаві. Причиною стала аномальна повінь, через яку польське місто було під загрозою підтоплення.

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Продаж відновили

Ситуація в регіоні потроху набуває стабільності, тож в УАФ ухвалили рішення поновити реалізацію квитків на поєдинок.

Вартість квитка стартує від 45 злотих. Один уболівальник може придбати до чотирьох штук.

Ворота стадіону відчиняться за дві години до початку матчу. В УАФ закликали підтримати національну команду, одягнувши синьо-жовте вбрання та, взявши з собою патріотичну атрибутику.

Зверніть увагу! Матч Україна – Чехія відбудеться 14 жовтня о 21:45 за київським часом.

Нагадаємо, що два попередніх поєдинки Ліги націй "синьо-жовті" програли: Албанії (1:2) та Чехії (3:2).