Забракло досвіду: збірна України поступилася Чехії в основному раунді ЧС-2023 з гандболу

У середу, 6 грудня, жіноча збірна України з гандболу зіграла перший матч основного етапу ЧС-2023. Наші дівчата протистояли суперницям з Чехії.

Україна – Чехія 23:30 (11:15)

Жіноча збірна України з гандболу вперше за останні 18 років пробилася в основний раунд чемпіонату світу. Поєдинок проти Чехії відбувся у данському Фредеріксгавні, пише 24 Канал.

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Розпочали з поразки

Початок зустрічі пройшов за рівної боротьби. Однак згодом чеські гандболістки почали нарощувати свою перевагу. Перший тайм завершився з рахунком 15:11 на користь Чехії.

В другому таймі малюнок гри не змінився. Нашій команді бракувало влучності на фінальній стадії атак. Також українки помилялися в захисті. Хвилювання та брак досвіду завадили нашим дівчатам переломити хід зустрічі.

У підсумку команда Чехії завершила поєдинок впевненою перемогою з рахунком 30:23. У складі "синьо-жовтих" найрезультативнішою гравчинею стала центральна Тамара Смбатян — 5 голів.

Після поразки від Чехії збірна України опустилася на останню сходинку турнірної таблиці. Свій наступний матч команда Віталія Андронова зіграє 10 грудня проти лідера групи 4 збірної Нідерландів.

Найбільшим успіхом жіночої збірної України на чемпіонатах світу було четверте місце на турнірі у 2003 році.