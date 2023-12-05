В Данії, Норвегії та Швеції продовжується жіночий чемпіонат світу з гандболу. Участь у ньому беруть 32 топ-збірні, в тому числі і Україна, пише 24 канал.
До теми Вирішальна перемога: Україна пробилася до основного раунду ЧС-2023 з гандболу
Пролізли далі
Це перший Мундіаль для нашої команди за 14 років. На першому етапі "синьо-жовті" потрапили у групу до Бразилії, Іспанії та Казахстану, але без шансів програла першим двом.
Втім за регламентом до основної стадії виходили три команди з кожного квартату. Тож підопічні Андронова скористались цим, обігравши у фінальній грі Казахстан (37:24).
З ким гратиме Україна
Тим часом, визначились суперники України на другому етапі ЧС. До нього пройшли 24 збірні, які розбились на чотири групи по шість команд. "Синьо-жовті" опинились в одному секстеті з Бразилією, Іспанією, Нідерландами, Чехією та Аргентиною.
Формат турніру передбачає, що наша команда не гратиме проти бразильців та іспанців, з якими були в одній групу на попередньому етапі. Очки, зароблені в очних матчах, переносяться на цю стадію. Тому становище на початку розіграшу наступне:
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1
|Нідерланди
|2
|0
|0
|74-46
|4
|2
|Іспанія
|2
|0
|0
|59-45
|4
|3
|Бразилія
|1
|0
|1
|60-47
|2
|4
|Чехія
|1
|0
|1
|51-55
|2
|5
|Аргентина
|0
|0
|2
|48-72
|0
|6
|Україна
|0
|0
|2
|40-67
|0
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До чвертьфінальної стадії вийде по дві найкращі збірні із секстетів. Нашій команді залишилось зіграти три зустрічі, розклад ігор наступний:
- 6 грудня, 16:30. Україна – Чехія
- 8 грудня, 21:30. Україна – Нідерланди
- 10 грудня, 13:00. Україна – Аргентина