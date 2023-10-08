Третя перемога поспіль: збірна України з волейболу обіграла Чехію у відборі ОІ-2024
Збірна України з волейболу зіграла свій шостий матч відбору до Олімпійських ігор-2024. Підопічні Угіса Крастіньша в чотирьох сетах обіграли команду Чехії.
Україна – Чехія 3:1 (25:19, 25:15, 23:25, 25:20)
"Синьо-жовті" провалили початок кваліфікації ОІ-2024, програвши три поспіль матчів. Проте в наступних поєдинках команда Угіса Крастіньша зуміла зібратися та здобути перемоги, пише 24 Канал.
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У шостому турі суперником українців була команда Чехії. Стартовий сет з перевагою у 6 очок виграла Україна. У другій партії підопічні Крастіньша мали ще більшу перевагу, розгромивши чехів – 25:15.
Проте третій сет суперники завершили на свою користь – 25:23. В дебюті вирішального сету Чехія мала незначну перевагу, але українці зуміли довести його перемоги – 25:20.
Що далі
Таким чином збірна України здобула свою третю поспіль перемогу та гарантувала собі 5 сходинку. Нагадаємо, що наша команда втратила шанси фінішувати в топ-2 та напряму потрапити на Олімпіаду-2024.
Однак "синьо-жовті" ще можуть посісти третє місце в групі А кваліфікації. Для цього команді Крастіньша потрібно обов'язково перемагати Німеччину та розраховувати на поразки Куби від Ірану та Італії від Бразилії.
Україна має можливість потрапити в Париж-2024 через світовий рейтинг. Які місця будуть прохідними, визначиться вже після кваліфікаційного турніру. Лише зазначимо, що через світовий рейтинг на Олімпійські ігри вийдуть 5 збірних.Важливо! Свій останній матч олімпійської кваліфікації збірна України зіграє проти Німеччини у неділю, 8 жовтня. Гра розпочнеться о 23:00 за київським часом.
Група А. Турнірна таблиця
- Німеччина — 5 перемог (5 матчів),15 очок (різниця за сетами 15:4)
- Бразилія — 5 перемог (6), 13 очок (16:8)
- Італія — 4 перемоги (6), 12 очок (14:7)
- Куба — 4 перемоги (6), 12 очок (14:7)
- Україна — 3 перемоги (6), 10 очок (11:11)
- Чехія — 1 перемога (6), 4 очки (7:16)
- Іран — 1 перемога (6), 3 очки (5:16)
- Катар — 0 перемог (5), 0 очок (2:15)