Україна — Катар 3:1 (25:22, 27:29, 26:24, 25:21)

Україна підходила до цього матчу маючи одну перемогу в чотирьох зустрічах та посідала шосте місце у групі. Суперник зазнав усіх поразок та був на дні турнірної таблиці, пише 24 Канал.

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До початку матчу підопічні Угіса Крастіньша вважалися беззаперечними фаворитами поєдинку. Проте вже зі старту стало зрозуміло, що просто українцям не буде.

На початку першого сету катарці повели в рахунку 5:1 та до середини партії не дозволяли наблизитися до себе ближче, ніж на 2 очки. Після рахунку 12:14 Україна зробила ривок у 3 виграні розіграші, після чого до 21:21 команди вели близьку боротьбу, не відпускаючи одна одну на більше, ніж одне очко, кінцівка ж сету залишилася за "синьо-жовтими" – 25:22.

Після цього здавалося, що підопічні Угіса Крастіньша свого не відпустять та спокійно підтвердять статус фаворита. Такій думці сприяв початок другого сету. Збірна України вийшла вперед з рахунком 6:2, але після цього відбувся справжній провал, коли катарці перемогли у 8 поспіль розіграшах. "Синьо-жовті" майже всю партію були у ролі наздоганяючих, але в кінці сету все ж таки вийшли вперед 23:21. Далі в наших волейболістів будо 4 сетболи, але вони ними не скористалася, катарці ж із першої своєї спроби змогли оформити перемогу – 27:29.

Третя партія також проходила проблемно для України. Синьо-жовті поступалися з рахунком 12:17, але змогли зібратися та перетворити його на 18:17. Кінцівка була досить нервовою, але все ж таки залишилася за нашими хлопцями – 26:24.

І тільки в четвертому сеті Україна не дозволила супернику не те що створити певний відрив, а навіть вийти вперед у рахунку. Фінальний результат партії – 25:21 та перемога у матчі.

Після цього матчу збірна України ще мала теоретичні шанси на фініш у топ-2 у групі, який гарантував путівку на ОІ-2024, проте зранку 7 жовтня німці здолали чехів з рахунком 3:0 та позбавили цієї можливості остаточно.

Турнірна таблиця після 5 турів

Німеччина – 15 очок (різниця за сетами 15:4) Італія – 12 (13:4) Бразилія – 10 (13:8) Куба – 9 (11:6) Україна – 7 (8:10) Чехія – 4 (6:13) Іран – 3 (5:13) Катар – 0 (2:15)

Довідка. Збірна України зберігає теоретичні шанси потрапити на Олімпіаду-2024 завдяки світовому рейтингу, добір за цим критерієм відбуватиметься у червні 2024 року.

У Бразилії "синьо-жовтим" залишилося провести ще 2 матчі – проти Чехії 7 жовтня о 23:00 та 8 жовтня з лідером групи збірною Німеччини у той самий час.