Україна прикро поступилася Чехії у відборі на гандбольне Євро-2022

Збірна України з гандболу в Запоріжжі зіграла п'ятий матч відбору на чемпіонат Європи-2022. Суперником української збірної була Чехія.

Україна – Чехія 26:28 (12:16)

Збірна України зазнала поразки від збірної Чехії. Рахунок матчу – 26:28.

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Українська збірна невдало розпочала гру і протягом всього поєдинку лише наздоганяла суперника. Кілька разів господарі наближалися до чехів на відстань одного м’яча, але у підсумку програла 26:28.

Найрезультативніші гравці збірної України: Горига (5 голів), Тільте, Козакевич, Бурзак та Ільченко (усі по 3).

2 травня у Брно збірна України зіграє останній матч відбору проти Чехії. Аби посісти друге прохідне місце в групі нашій команді потрібна лише перемога.