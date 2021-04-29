Украина – Чехия 26:28 (12: 16)

Сборная Украины потерпела поражение от сборной Чехии. Счет матча – 26: 28.

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Украинская сборная неудачно начала игру и на протяжении всего поединка лишь догоняла соперника. Несколько раз хозяева приближались к чехам на расстояние одного мяча, но в итоге проиграла 26:28.

Самые результативные игроки сборной Украины: Горига (5 голов), тильте, Козакевич, Бурзак и Ильченко (все по 3).

2 мая в Брно сборная Украины сыграет последний матч отбора против Чехии. Чтобы занять второе проходное место в группе нашей команде нужна только победа.