Украина – Чехия 26:28 (12: 16)
Сборная Украины потерпела поражение от сборной Чехии. Счет матча – 26: 28.
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Украинская сборная неудачно начала игру и на протяжении всего поединка лишь догоняла соперника. Несколько раз хозяева приближались к чехам на расстояние одного мяча, но в итоге проиграла 26:28.
Самые результативные игроки сборной Украины: Горига (5 голов), тильте, Козакевич, Бурзак и Ильченко (все по 3).