Україна буде сіяна у четвертий кошик у разі виходу на ЧС-2022

На жеребкуванні чемпіонату світу наступного тижня деякі команди залишаться невизначеними через війну Росії з Україною та пандемію COVID-19.

ФІФА окреслила процедуру жеребкування в Катарі, яка відбудеться 1 квітня. До того часу будуть відомі лише 29 з 32 команд. Ще три учасники будуть визначені в червні.

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Під час жеребкування 29 команд, які пройшли кваліфікацію, будуть розбиті на чотири кошики відповідно до їхнього рейтингу ФІФА.

Приймаючий Катар потрапив у перший кошик разом із чинним чемпіоном світу Францією, Бельгією, Бразилією, Аргентиною та Англією.

ФІФА залишила три вільних місця у 4 кошику. Україна, Уельс та Колумбія, якби вони пройшли кваліфікацію, швидше за все, потрапили б в третій кошик.

Наразі лише 15 команд пройшли кваліфікацію на чемпіонат світу, наступні матчі кваліфікації відбудуться наступного тижня.

Чому не всі учасники визначені

Україна мала зіграти з Шотландією у четвер, 24 березня, а переможець провести гру проти Уельсу або Австрії 29 березня. Однак гра не відбудеться через російське вторгнення.

Пандемія змусила відкласти міжконтинентальний раунд плей-офф. Тепер він запланований на 13 – 14 червня в Катарі. Азійська команда зіграє з командою Південної Америки, а представник Океанії зіграє з командою з Північної Америки.

Чемпіонат світу з футболу відбудеться з 21 листопада по 18 грудня.