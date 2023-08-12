Украина – Болгария 80:71 ОТ (27:10, 13:19, 15:19, 13:20, 12:3)

Баскетболисты сборной Украины отлично начали матч, создав солидный гандикап в счете после первой четверти. Высокую результативность продемонстрировал Александр Ковляр, который еще до большого перерыва забил 4 из 6 трехочковых, пишет 24 Канал.

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Фантастическая развязка

Во второй четверти болгары сумели сократить разрыв в счете с 25 до 11 очков. Было заметно, что соперник украинцев перехватил инициативу и приблизился к камбеку.

Третья партия снова была за Болгарией. Разрыв в счете уменьшился до семи очков. Решающей могла стать четвертая четверть. За 4 минуты до завершения украинцы выигрывали с преимуществом в 9 очков – 66:57. Однако из-за провальной концовки пришлось определять сильнейшего в овертайме – 68:68.

В овертайме подопечные Степановского позволили набрать сопернику всего 3 очка. Зато украинцы благодаря точным броскам Ковляра, Крутоуса и Пустового довели матч до победы. В итоге, Украина победила со счетом 80:71.

Самым результативным игроком матча стал Александр Ковляр, набравший 25 очков.

Свой следующий матч сборная Украины сыграет в воскресенье, 13 августа. Соперником нашей команды будет сборная Исландии.

Напомним, что подопечные Виталия Степановского должны занять первое-второе место в группе с Турцией, Болгарией и Исландией, чтобы попасть в плей-офф турнира.